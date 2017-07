Intersectii inundate si zboruri anulate la Bucuresti, dupa ploile torentiale de azi. Zonele din Romania ravasite de furtuni

Aproape jumatate din Romania este sub cod portocaliu de ploi abundente si va ramane asa pana marti dimineata. Avertizarile meteorologilor vorbesc si de 50 de litri de apa pe metru patrat. Imediat au aparut si problemele: in Bucuresti, ploile au inundat mai multe strazi.

Ploua fara oprire de duminica seara, in sudul si in centrul Romaniei. In Bucuresti, au cazut aproape 40 de litri de apa pe metru patrat, insa in urmatoarele ore se pot strange si 70 de litri.

In doar o jumatate de ora, pompierii au fost chemati la zeci de interventii. Mai multe locuinte au fost inundate, iar arborii batrani au fost franti de vant.

Primele probleme au aparut la marginea Bucurestiului. In Popesti Leordeni, o zona cunoscuta pentru infrastructura haotica, oamenii au iesit foarte greu din balti.

Sistemul de canalizare a cedat si in Pipera, iar strazile s-au transformat in adevarate rauri.

Bucurestiul, la fel ca aproape jumatate din Romania, este sub cod portocaliu de precipitatii. A plouat torential cateva zeci de minute, iar sistemul de canalizare nu a mai facut fata, astfel ca mai multe intersectii din oras au fost inundate.

Au fost probleme si pe pista din bucuresti. 12 curse au fost anulate sau amanate din cauza conditiilor meteo.

Si in celelalte zone parjolite de canicula vremea a schimbat foaia. In judetele Dolj si Olt, vantul a pus la pamant copaci si stalpi de electricitate. Aproape 3.000 de gospodarii au ramas fara energie electrica.

15 judete sunt sub cod portocaliu de ploi si vijelii pana marti. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor inregistra in Teleorman, Olt, Arges, Valcea si Giurgiu.

Ploile din ultimele 24 de ore atrag si un risc major de inundatii, asa ca hidrologii au emis la randul lor un cod portocaliu pentru mai multe rauri din judetele afectate.