Interventie in forta a Jandarmeriei: 5 civili si jandarmi au fost raniti.

UPDATE 1:00 Potrivit corespondentului Stirilor ProTV, Ovidiu Oanta, aproximativ 50 de persoane care au provocat violente in Piata Victoriei au fost ridicate de jandarmi si duse la Politie.

UPDATE 00:45 Cinci persoane ranite in incidentele din Piata Victoriei au fost duse, miercuri noapte, la spital, a declarat secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Potrivit acestuia, dintre cele cinci persoane, doi sunt jandarmi si trei din randul manifestantilor. "Ultima informatie pe care o am de la spital: doi jandarmi si trei civili, trei protestatari probabil, toti cu probleme minore. Nu avem persoane cu probleme grave la acest moment, din fericire. Aceasta cifra poate sa se schimbe, poate sa mai apara altii care pot sa vina si personal", a spus secretarul de stat, la Antena 3. El a precizat ca motivele pentru care cele cinci persoane au fost transportate la spital au fost fie intoxicatie de la gazele lacrimogene, fie lovire cu obiecte contondente si leziuni minore la nivelul fetei.

Violente la Guvern.andarmii au dat cu gaze lacrimogene dupa ce au fost atacati cu torte de cativa protestatari; 2 raniti X Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei, despre violente X Violente in fata Guvernului. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene dupa ce cativa protestatarii au aruncat in ei cu torte X

UPDATE 00:30 Jandarmii au declansat o ofensiva asupra unui grup izolat de protestatari violenti din Piata Victoriei si i-au dispersat in zona bulevardului Nicolae Titulescu. Cativa au fost pusi la pamant si urcati apoi in dubele Jandarmeriei. Timp de o ora, mai multi protestatari, banuiti ca fac parte din galeriile unor echipe de fotbal, potrivit jandarmilor, au aruncat cu petarde, fumigene, sticle si pietre inspre fortele de ordine. Jandarmii au replicat cu gaze lacrimogene. In final, grupul a fost dispersat. In urma acestei actiuni, jandarmii au ocupat Piata Victoriei iar protestul este pe cale sa se incheie.

UPDATE 00:10 Jandarmii au gasit asupra unor membrii ai grupurilor care au provocat violente sticle incendiare si cutite.

UPDATE 00:00 Jandarmii care au intervenit la protestul din Piata Victoriei, miercuri seara, au retinut sase persoane, pe care le-au condus la sectia de Politie a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei. El a precizat ca activitatea jandarmilor este in desfasurare pentru restabilirea ordinii publice in Piata Victoriei.

UPDATE 23:45 Patru persoane ranite in incidentele din Piata Victoriei, miercuri seara, au fost transportate la spital, potrivit secretarului de stat in MAI Raed Arafat. "Dispozitivul este unul care este pregatit de regula prevenitiv pentru ca la orice manifestatie de aceasta amploare in mod obligatoriu se face un dispozitiv de sprijin in cazul in care apare ceva. Pot sa apara cazuri medicale in aceasta situatie. Au fost pregatite echipaje de interventie de la SMURD si rezerva si de la Ambulanta. La momentul acesta, intr-adevar, au fost transportati la spital un jandarm si un protestatar. Vor ajunge la spital inca un jandarm si inca un protestatar", a declarat Arafat la Antena 3. Potrivit secretarului de stat, cei patru raniti nu prezinta probleme grave. "Nu avem informatii care sa prezinte o situatie grava", a precizat Arafat.

UPDATE 23:33 Potrivit informatiilor Hotnews, cei care au initiat violentele, aruncand cu petarde si cu sticle in jandarmi, dar si in multime, sunt membri ai galeriilor Rapidului si ale lui Dinamo, care veneau de la un meci de handbal.

UPDATE 23:30 Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei: "In acest moment colegii mei actioneaza pentru restabilirea ordinii si izolarea grupurilor care au exercitat violente asupra jandarmilor. Urmeaza identificarea. Exista un tipar al acestor incidente, dar nu vreau sa asociez cu nicio galerie. Dupa ce situatia se va calma vom spune cu subiect si predicat cine sunt aceste persoane. Sunt persoane ranite, dar dinamica situatiei nu ne permite sa dam cifre exacte. Pot sa va spun cu siguranta ca am avut si jandarmi raniti, care au avut nevoie de ingrijiri. Ceea ce vedeti acum este o interventie in forta a Jandarmeriei. Au fost si persoane retinute, insa dinamica situatiei nu-mi permite sa dau date exacte la aceasta ora.

UPDATE 23:15 Un jandarm a fost ranit si dus la Spitalul Floreasca, altii au fost raniti, dar au revenit in dispozitiv Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, la Antena 3, ca un jandarm a fost ranit in urma altercatiilor din Piata Victoriei, el fiind transportat la Spitalul Floreasca unde se afla sub ingrijire medicala si este in afara pericolului, iar alti membri ai fortelor de ordine au fost raniti usor, dar au revenit in dispozitiv.

Ministrul de Interne a spus ca, din informatiile ei, un singur jandarm a fost ranit, el fiind transportat la Spitalul Floreasca, dar din informatiile ei se afla sub ingrijire medicala si "isi va reveni".

Ea a precizat ca si alti jandarmi au fost raniti, dar au primit ingrijiri la fata locului si au revenit in dispozitiv. Carmen Dan a facut un apel la manifestanti sa paraseasca Piata Victoriei si sa se delimiteze de grupul de "huligani" care provoaca violente. Ministrul de Interne a adaugat ca sunt peste 1.000 de jandarmi in piata in acest moment.

UPDATE 23:00 Forte de la Brigada Speciala de Interventie si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au ajuns in Piata Victoriei, in urma incidentelor provocate de doua grupuri izolate de cateva zeci de persoane care au aruncat spre jandarmi cu petarde, cu torte si cu sticle, relateaza news.ro. O persoana din grupul violent a fost ridicata si dusa in curtea Guvernului, in timp ce incidentele continua.

La ora transmiterii acestei stiri, in Piata Victoriei se afla importante forte de ordine, venind inclusiv masini ale pompierilor si trupe de la Brigada Speciala de Interventie. Jandarmii au format doua cordoane in jurul cladirii Guvernului si au izolat cele doua grupuri violente, care au continuat sa arunce cu fumigene, cu sticle si cu petarde. In urma cu scurt timp, persoanele din cele doua grupuri violente au reusit sa fuga pe Calea Victoriei, prin spatele blocurilor din zona. Zona din fata intrarii principale a Guvernului s-a golit, dar au mai ramas cateva mii de manifestanti pe bulevardele Kiseleff si Aviatorilor.

Violente la proteste

Protestele pasnice din Piata Victoriei, in fata cladirii Guvernului, au degenerat in violente. Este vorba de un grup restrans de manifestanti. Atacati fiind, jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene.

Potrivit corespondentului Stirilor Pro TV, doua persoane au fost ranite si au fost duse in curtea Guvernului pentru primele ingrijiri medicale.

Incidentele au fost provocate de un grup de aproximativ 40-50 de persoane aflate in fata intrarii principale a Guvernului. Acestia au foarte multe torte, sticle si petarde, pe care le arunca spre jandarmi. In acelasi timp, grupul striga spre restul manifestantilor "Nu asa!". Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea. Mai multe persoane au fost imobilizate de catre jandarmi, in timp ce multimea huiduie.

Incidentele la manifestatia din Piata Victoriei au inceput in jurul orei 21.00, fiind provocate de acest grup de 40-50 de persoane, dar si de un altul, aflat in capatul bulevardului Iancu de Hunedoara, existand informatii ca acestia ar face parte din galeriile echipelor Steaua si Dinamo.

Cativa dintre manifestantii pasnici au mers la persoanele din grupurile violente, spunandu-le: ”Fara violenta, nu asa!” In fata sediului Guvernului jandarmii au format un cordon care a reusit sa indeparteze multimea de cladirea Palatului Victoria. La acest moment, mare parte dintre manifestantii pasnici din fata cladirii Guvernului plecasera.

Jandarmeria Romana a facut apel la calm si le-a cerut protestatarilor care manifesta pasnic sa se distanteze de grupurile de persoane care folosesc materiale pirotehnice si arunca cu obiecte contondente in directia jandarmilor.

''Facem un apel la calm si la respectarea indicatiilor fortelor de ordine! Violenta si folosirea materialelor pirotehnice se situeaza in afara legii! Rugam cetatenii care manifesta pasnic sa se distanteze de grupurile de persoane care folosesc materiale pirotehnice si arunca cu obiecte contondente in directia jandarmilor. Nu ingreunati interventia fortelor de ordine pentru restabilirea ordinii publice!'', se arata in mesajul postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane.

Cativa protestatari din Piata Victoriei au aruncat petarde si fumigene catre dispozitivul de jandarmi din fata sediului Guvernului, fortele de ordine ripostand cu gaze lacrimogene.