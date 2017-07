Interviu bizar al lui Donald Trump in New York Times: "Lui Macron ii place la nebunie sa ma stranga de mana"

Parada de pe Champs Elysee l-a vrajit, prietenia cu Emmanuel Macron ii umple viata, iar lectiile de istorie pe care le-a furat de ici de colo, i-au schimbat radical perspectiva. Trump insusi a facut bilantul intr-un interviu pentru ''The New York Times''. Candoarea lui e greu de egalat.

In prima jumatate a lunii, Donald Trump a facut de doua ori drumul pana in Europa. Intai in Polonia, unde - ne asigura el - chiar si inamicii din presa - cred ca "a tinut cel mai grozav discurs rostit vreodata de un presedinte in strainatate".

De la Varsovia, Trump a mers la Hamburg pentru summitul G-20, unde de asemenea i-a mers de minune, chiar daca presa rautacioasa ii cere socoteala pentru discutia informala de vreo ora avuta cu Vladimir Putin la dineul oferit de cancelarul Merkel.

Cand sa explice de ce nu si-a luat macar traducatorul langa el, Trump dezvaluie, nu tocmai cavalereste, ca avea doar traducator de japoneza, intrucat vecina lui de masa, sotia premierului nipon, "nu stie engleza nici macar cat sa dea buna ziua".

In schimb, nu uita Trump sa precizeze, in stanga lui statea prima doamna a Argentinei, "o femeie frumoasa, care o rupe binisor pe englezeste".

Abia intors de la Hamburg, presedintele n-a pregetat sa urce iar in avion, pentru ca nu i-ar fi putut spune NU lui Macron, "un tip grozav, destept, un lider dur, dar caruia ii place la nebunie sa-i stranga lui mana", sustine Trump insusi.

Parada de ziua Frantei i-a lasat o amintire de nesters. Nu e prima oara cand i se potriveste manusa formula lui Caragiale "simt enom si vad monstruos". "Am avut vreo 200 de avioane deasupra capetelor si am vazut 100 de mii de soldati", povesteste liderul american despre parada, la care in realitate au participat 4 mii de militari.

Aceeasi sensibilitate a perceptiei explica si impresia lui ca la restaurantul din turnul Eiffel, la care a luat cina cu sotii Macron, ar fi fost prezenti "mii de mii de oameni, pentru ca auzisera ca vom cina noi acolo".

L-a impresionat profund si vizita de la mormantul lui Napoleon, care dupa stiinta lui "n-a sfarsit prea glorios". Macron i-ar fi raspuns ca "Napoleon a facut ceva nemaipomenit, a desenat Parisul, adica dispunerea bulevardelor ca razele soarelui", o referinta la transformarea suferita de metropola sub Napoleon al III-lea. Din doua una, ori lui Trump i se amesteca putin informatiile in minte ori - cum sugereaza rautaciosii pe internet - Macron s-o fi amuzat spunandu-i cateva prostioare.