Intr-o greva de 15 minute au intrat zeci de companii si institutii publice din Romania, aratandu-si in asa fel nemultumirea fata de lipsa autostrazilor - VIDEO

“- Moldova are nevoie de autostrada, inclusiv Republica Moldova."

Oamenii au iesit in scuarul catedralei, tinand in maini pancarde pe care scria “Romania vrea autostrazi”. Manifestantii spun ca in asa fel vor sa sustina romanii, care au intrat astazi in greva, pentru 15 minute.

Cei veniti spun ca au fost inspirati de initiativa lui Stefan Mandache, un om de afaceri din Suceava, care timp de o zi a construit un metru de autostrada, din banii proprii, demonstrand astfel autoritatilor ca se poate.

La flashmob s-au alaturat si cativa romani. Aceasta tanara, de exemplu, se afla intr-o vizita la Chisinau si spune ca se bucura ca si basarabenii s-au mobilizat.

Asemenea flashmob-uri au avut loc in mai multe orase din tara vecina, inclusiv la Bucuresti. Au intrat in greva astazi zeci de companii din Romania, dupa ce pe facebook a fost publicat un clip video, care a devenit viral.

Mesajul i-a convins pe zeci de patroni si angajati din toata Romania sa-si opreasca activitatea pentru un sfert de ora. Au participat chiar si institutii publice, primarii si consilii judetene. Primarii se plang ca din lipsa de autostrazi, pierd investitori europeni.

Problema ii afecteaza si pe cei care muncesc in domeniul turismului, asa ca si ei s-au mobilizat.

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: “- Sunt alaturi de protestatari. Si eu. “

Iar liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a numit toata initiativa un circ. Mai mult, PSD, aflat la guvernare, a anuntat ca astazi au inceput lucrarile pentru Autostrada Moldova.

In conditiile in care proiectul, in valoare de 144 de milioane de dolari, a fost lansat inca in 2017. Autostrada va ajunge si in Republica Moldova si va lega Targu-Mures de Ungheni.