Intr-un mall de lux din Coreea de Nord, care i-ar apartine chiar liderului de la Phenian, poti gasi tot ce-ti pofteste inima. O investigatie arata ca banii castigati sunt folositi pentru rachete si bombe nucleare - VIDEO

In acest mall de lux, poti cumpara tot ce-ti pofteste inima, cel mai scump whisky, pantofi de import si parfumuri de la cei mai renumiti producatori. Imaginile au fost obtinute in urma unei investigatii care a durat un an.

In timp ce majoritatea coreenilor sunt la limita saraciei, mentioneaza jurnalistii straini, in Phenian exista oameni putred de bogati, daca judecam, de exemplu, dupa acest ceas care costa 400 de mii de dolari.

"- Care este publicul ţintă pentru produsele de lux din Phenian? Străinii şi oamenii bogaţi din Phenian."

Inainte de fuga din tara Kim Kwang-Jin se ocupa de introducerea bunurilor de contrabanda in Coreea de Nord. Spune ca magazinele de lux finanteaza biroul 39, o organizatie misterioasa, care i-ar apartine chiar liderului nord-coreean.

Kim KWANG-JIN, DEZERTOR COREEA DE NORD: "Cele mai profitabile afaceri şi cele mai performante companii, toate aparţin Biroului 39, care e afacerea familiei Kim. Nu apaţine cabinetului şi nu este controlat de stat. Banii sunt direcţionaţi spre priorităţi precum programul nuclear şi balistic."

Sanctiunile ONU interzic vanzarea de bunuri de lux catre Coreea de Nord, dar Phenianul actioneaza folosind multiple acoperiri si tranzactii financiare complexe.