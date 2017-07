Intr-un mall din Shanghai au fost amenajate cabine speciale de pastrare a sotilor: asta pentru ca femeile sa poata colinda magazinele in voie - VIDEO

Cercetarile au aratat ca barbatii care merg cu sotiile lor la cumparaturi, incep sa se plicteasca dupa 26 de minute. Asa ca, intr-un mall din China s-a gasit o solutie perfecta pentru a rezolva problema- serviciul antiplictiseala.

Inainte de a intra in butic-uri, femeile isi duc barbatii in aceste cabine speciale, numite capsule de pastrare a sotilor.

Asemenea cabine pot deveni sali de jocuri sau cinematografe in miniatura. Astfel, in timp ce barbatii isi petrec vremea in acolo, femeile pot colinda magazinele in voie. La noile capsule, s-au format cozi, mai ales ca deocamdata serviciul este gratuit.

Totusi, deja au fost inregistrate primele plangeri. Chinezii au spus ca in cabine nu este aer conditionat, asa ca in scurt timp in ele se face prea cald.