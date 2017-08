In plin scandal al oualor contaminate, intr-un oras din Belgia a fost gatita o omleta uriasa: rganizatorii au dat asigurari ca ouale sunt sigure pentru consum - VIDEO

La Malmedy, de 22 de ani incoace, la mijlocul lunii august, se gateste o omleta uriasa din 10 mii de oua. Anul acesta, sarbatoarea s-a desfasurat in mijlocul unui scandal al oualor contaminate cu fipronil, un pesticid care poate provoca probleme grave de sanatate daca este consumat in cantitati mari.



”Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, sunt controlate.”



Acest pesticid a fost descoperit in oua din 17 tari europene, iar in Belgia mai multi producatori sunt anchetati. Cei care au organizat evenimentul din Melmedy au dat asigurari ca ouale folosite nu sunt contaminate.



Benedicte MATHY, ORGANIZATOR: ”Suntem siguri că ouale pe care le folosim sunt sigure, au fost verificate cu atenţie. Furnizorul nostru este foarte serios. Nu există niciun risc, am luat toate măsurile de precauţie.”



Fie ca din cauza scandalului oualor contaminate, fin din cauza timpului ploios, la eveniment au venit in acest an in jur de o mie de oameni, cam de sase ori mai putin decat in anii precedenti.

Pentru omleta uriasa s-au folosit 10 mii de oua, 25 de kilograme de sunca si 50 de litri de ulei. Amestecul a fost pregatit la foc de lemne, intr-o tigaie incapatoare. Micul dejun, care de fapt a fost destul de mare, a fost impartit pofticiosilor care au venit la eveniment.