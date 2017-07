Inundatii catastrofale in sudul Chinei. 15 oameni au murit, sute de mii au fost evacuati

Sapte persoane au murit in ultimele zile, iar alte trei au fost date disparute in regiunea Guangxi, in urma unor ploi torentiale, iar alte aproximativ 23.000 de persoane au fost evacuate in zone mai sigure, potrivit agentiei de stat China Noua.

In provincia vecina Hunan, peste 300.000 de persoane au fost evacuate, iar opt persoane au murit, potrivit agentiei.

Ploile continua in zilele urmatoare, potrivit Administratiei chineze pentru meteorologie.

Inundatii omoara anual zeci de oameni in China, in timpul sezonului ploios, vara.