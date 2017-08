Inundatii fara precedent in statul american Texas. Imaginile surprinse in localitatile inundate sunt, pur si simplu, socante -sosele si autostrazi pe care nu se mai circula, scoli, magazine si alte sute de institutii - inchise - VIDEO

Sunt inundatii fara precedent in statul american Texas, unde a fost declarata stare de urgenta in 54 de regiuni. 11 oameni au murit pana acum. Uraganul Harvey a provocat pagube materiale insemnate. Imaginile surprinse in localitatile inundate sunt, pur si simplu, socante -sosele si autostrazi pe care nu se mai circula, scoli, magazine si alte sute de institutii- inchise.