Inundatii puternice la Istanbul, ce au paralizat traficul in oras

Nimeni nu a fost ranit, iar pagubele sunt in curs de evaluare.

Transportul in comun a fost perturbat puternic, iar mai multe zboruri au fost anulate.Oamenii de stiinta au avertizat ca locuitorii din metropola turca trebuie sa se pregateasca pentru numeroase inundatii in viitor, in conditiile in care riscul formarii de asa-numite “supercelule” a crescut, in urma recentelor modificari ale dinamicii climatice.

Astfel de “supercelule” de furtuna au provocat deja inundatii puternice in oras de doua ori in aceasta vara.