Inundatiile le-au luat casele, dar i-au rasplatit cu aur in Thailanda. Unii au reusit sa adune cate 30 de grame de aur intr-o zi - VIDEO

Furtuna care a distrus zeci de case dintr-un satuc din sudul Tailandei a adus cu ea aur, au povestit localnicii. Cativa barbati au gasit mici bucati de metal pretios in rau, iar noutatea i-a facut pe zeci de oameni sa inceapa cautarile.

"Am auzit că cineva a găsit 30 de grame, iar altcineva 15 grame. Am decis să-mi încerc norocul şi am venit aici. Am găsit puţin aur, dar sunt particule mici. Eram atât de încântată că nu am putut dormi. M-am întors aici. "

Oamenii isi petrec toata ziua pe malul raului, in speranta ca vor gasi ceva. Cei mai norocosi au colectat pana la 50 de grame de aur intr-o zi si s-au grabit sa-l vanda.

"Cu o sită, în 4 sau 5 ore, probabil poţi găsi aur aici şi câştigi până la 15 dolari. Sătenii folosesc aceşti bani, pentru a reuşi să iasă din perioada de criză. "

Astfel, satenii cred ca natura le compenseaza dezastrul produs in urma inundatiilor. Zeci de case au ramas pe jumatate sub apa, iar oamenii au pierdut practic toate lucrurile pretioase pe care le-au avut.