Inundatiile masive din Romania au afectat peste o suta de localitati. In jur de 800 de persoane au fost salvate sau evacuate din casele lor din cauza viiturilor - VIDEO

Ploile din ultimele zile au afectat numeroase judete din Romania. Sute de pompieri si jandarmi au fost in misiune toata noaptea in localitatile Lunca Marcusului si Bacel, unde doua diguri au cedat. Iar un pod de cale ferata s-a prabusit din cauza viiturii puternice.





De la inaltime, se vede si mai clar cum raurile au iesit din matca si au transformat drumuri, case si campuri in intinderi nesfarsite de apa.

“Au ridicat tot dinc ase..”

Si judetul Mures s-a aflat sub cod galben de ploi, acolo peste o suta de gospodarii au fost inundate.

In Arges, un barbat care a incercat sa traverseze calare un rau a murit dupa ce a fost luat de o viitura. Si-au pierdut viata inca trei persoane, anunta autoritatile.

In total, in jur de 800 de oameni au fost salvati sau evacuati din din locuinte, in ultimele zile. De maine, ploile vor conteni, anunta meteorologii romani.