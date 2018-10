Invazie de papusi gigantice intr-un oras din Marea Britanie. Acestea s-au plimbat pe strazi, fiind manuite de actori, spre deliciu publicului - VIDEO

Aceasta papusa uriasa a prins viata pe o plaja, in apropiere de Liverpool. Avand o inaltime de peste 15 metri, a fost ridicata si manuita cu multa dibacie de zeci de papusari. O multime de oameni a urmarit show-ul. Intre timp, pe strazile din apropiere au aparut si alte marionete gigantice.

"Este o zi minunata, plina de arta si placerea de a vedea ceva absolut nou.“

"Este foarte dragut si este muzica. Toti sunt atat de fericiti.“

Cei mici au roit in jurul acestui caine. De parca ar fi fost viu, patrupedul s-a plimbat pe strazi, dand din coada, si chiar a baut apa.

Marionetele gigantice au fost aduse de o companie franceza, care an de an, organizeaza teatru de strada si in Marea Britanie. Spectacolul va dura pana maine.