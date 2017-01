Inventii bizare prezentate la targul din Las Vegas. Cum arata blugii cu GPS care te indruma spre destinatie

Perechea de jeansi arata ca una oarecare, insa pe interior au o croiala speciala. Se conecteaza cu telefonul prin Bluetooth si poate ajuta persoana care ii poarta sa ajunga la destinatie prin activarea unor vibratii pe partea stanga sau cea dreapta, in functie de traseu.

"Pe viitor este posibil sa devenim mult prea dependenti de telefoane, asa ca in loc sa stam cu privirea atintita tot timpul in ecranul smartphoneului, acum sistemul este integrat in haine."

Tot ce trebuie sa faca persoanele care ii poarta este sa programeze traseul intr-o aplicatie de pe telefon si apoi sa inceapa sa mearga. Din acel moment, jeansii vor alerta persoana cand trebuie sa schimbe directia. In plus, perechea de blugi poate fi purtata ca una obisnuita, fara ca sistemul GPS sa fie activat. Pretul unei astfel de perechi se ridica la 100 de euro.

Producatorii prezenti la targul de tehnologie din Las Vegas s-au gandit si la iubitorii de vin. In special, la cei care ajung tarziu acasa si nu au timp sa puna vinul la rece sau sa se documenteze despre ce feluri de mancare se potrivesc cu un anumit tip de vin.

"Procesul este foarte simplu. Introduci o sticla de dimensiuni mici in aparat, iar acesta va recunoaste dupa citirea unui cip despre ce tip de vin este vorba: "Este un chardonnay, il voi pastra la o temperatura mai scazuta". Asa ca intr-un minut, vei avea vinul in pahar, la temperatura perfecta si aerat."

Aparatul inteligent poate realiza si un meniu in functie de vinul ales, de exemplu ce tip de carne sau desert se potriveste cu vinul rosu. Masinaria costa aproximativ 890 de euro.