Invins de "opinia publica". Florin Iordache A DEMISIONAT din functia de ministru al Justitiei al Romaniei

El a sustinut ca, desi "initiativele asumate" de el au fost legale si constitutionale, pentru "opinia publica" acest lucru "nu a fost suficient".

"De cand am venit la Ministerul Justitiei mi-am propus si am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente si destul de sensibile. Asa cum ati vazut si dumneavoastra, toate initiativele asumate sunt legale si constitutionale.

Proiectele propuse s-au aflat in dezbatere publica, organizata de Ministerul Justitiei, iar acum sunt in dezbatere parlamentara. Cu toate acestea, pentru opinia publica nu a fost suficient, drept pentru care am hotarat sa-mi inaintez demisia din functia de ministru al Justitiei. Va multumesc." - a declarat Florin Iordache.

Conform unor surse politice, o discutie dintre premierul Sorin Grindeanu si Florin Iordache a avut loc astazi in jurul ore 13.30.

Miercuri, Curtea Constitutionala a stabilit ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva - si nici intre Parlament si Guvern, legat de aprobarea OUG 13.

De asemenea, joi, Curtea Constitutionala a respins ca inadmisbila sesizarea facuta de Avocatul Poporului in privinta ordonantei de urgenta 13, deoarece aceasta nu este in vigoare, fiind abrogata deja.

Prima sedinta de guvern dupa abrogarea OUG 13

Guvenul s-a reunit, joi, in prima sedinta ordinara de dupa abrogarea OUG 13, pe ordinea de zi fiind un memorandum pe tema infiintarii Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii.

Executivul a discutat si despre un proiect de OUG privind investitii in industria de aparare si ar putea aproba si o lista privind denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala.

Pe ordinea de zi a sedintei Guvernului se afla un Memorandum cu tema "demararea demersurilor privind crearea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii", masura care se regaseste in programul de guvernare al PSD si, potrivit acestuia, este necesar in vederea administrarii si valorificarii eficiente a participatiilor minoritare ale statului.

"Obiectivul FSDI - dezvoltarea economica prin investitii in infrastructura si companii strategice, intarirea rolului activ al statului prin administrarea adecvata a participatiilor minoritare si obtinerea de lichiditati din emisiunea de obligatiuni, valorificarea anumitor active, dividende si alte surse atrase in proiectele de investitii", potrivit programului de guvernare al PSD.

De asemenea, membrii Executivului au discutat un proiect de OUG pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Executivul ar putea adopta in sedinta si o Hotarare pentru pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate.

Un alt proiect de hotarare care va fi luat in discutie se refera revocarea si numirea unor membri in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.

Un Memorandul cu tema: Aprobarea mentinerii lui Petre Iulian Nicolescu-Secretar de Stat la Ministerul Turismului in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale ''OPCOM'' S.A este, de asemenea, pe ordinea de zi a sedintei Executivului.