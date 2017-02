Iohannis a sesizat CCR asupra ordonantei ce modifica codurile penale. "Am un mesaj pentru guvernanti: Jos mainile de pe DNA"

Presedintele Klaus Iohannis a solicitat ministrului de Interne, Carmen Dan, si Jandarmeriei sa explice de ce "au fost lasate elemente violente sa distruga o manifestatie pasnica".

"Solicit doamnei ministru de Interne si Jandarmeriei lamuriri scrise urgente si clare de ce si cum a fost posibil sa fie lasate elemente violente sa distruga o manifestatie pasnica cu tot Ministerul de Interne de fata acolo", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

El s-a declarat nemultumit de modul in care MAI si Jandarmeria au actionat fata de grupurile de "demonstranti violenti".

"Aseara au avut loc demonstratii si proteste masive in toata tara. Sunt foarte impresionat de amploarea acestor manifestari si de faptul ca romanii au inteles foarte bine despre ce este vorba cu aceasta OUG de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala si au aratat foarte clar ce vor: un stat de drept.

Aceste demonstratii au fost unele eminamente pasnice, romanii s-au adunat in numar foarte mare si pasnic si si-au spus pasul, asta pana dupa ora 10,00 (n.r. 22,00), cand un grup, grupuri - asta vom sti mai tarziu - de demonstranti violenti au intrat in Piata Victoriei si au deturnat demonstratia.

A fost evident pentru oricine a urmarit desfasurarea evenimentelor ca romanii au demonstrat in numar foarte mare, pasnic si au spus foarte clar ce doresc. A fost la fel de evident ca acesti demonstranti violenti, ca sa nu spun altceva, au venit cu scopul de a strica manifestatia din Piata Victoriei.

Felul in care Ministerul de Interne nu a gestionat situatia si felul in care jandarmii au actionat fata de aceste grupuri de instigatori ma nemultumeste profund", a precizat seful statului.

Potrivit acestuia, structurile de forta au avut toate informatiile necesare in legatura cu aceste grupuri.

"La Ministerul de Interne s-a stiut foarte exact cand, unde si ce grupuri se pregatesc pentru a 'sparge' demonstratia din Piata Victoriei. In loc sa ii izoleze pe acestia acolo unde s-au adunat si s-a stiut foarte bine unde s-au adunat, i-au lasat liberi sa se amestece printre demonstrantii pasnici, punand astfel in pericol nu doar demonstratia, ci au pus in pericol sanatatea si chiar viata romanilor simpli, care s-au dus sa demonstreze in mod pasnic", a afirmat Iohannis.

Seful statului considera foarte grav faptul ca ministrul de Interne s-a dus la televizor si a spus ca nu a stiut nimic despre aceste evenimente.

"Pai daca nu a stiut nimic este cu atat mai grav. Inseamna ca nu conduce ministerul, ci doar sta in minister. Acest lucru este inadmisibil", a adaugat Iohannis.

"Cu siguranta o sa invit mai multa lume la discutii, dar cum abia ieri i-am scris premierului si poate a fost ocupat, nu stim cu ce, ca nimeni nu l-a vazut, dar vreau sa-i dau sansa o zi-doua sa judece putin ce am scris acolo. Nu vreau sa-mi dea un raspuns pripit, ca si data trecuta, fiindca nu ne foloseste la nimic si lui sigur nu, dupa care va trebui sa invit oamenii la Cotroceni sa gasim o solutie la aceasta criza, pentru ca altfel lucrurile se agraveaza si strada poate sa protesteze, romanii isi spun nemultumirile, dar solutiile nu pot veni din strada, solutiile trebuie sa vina tot de la politicieni, cu certitudine saptamana viitoare o sa-i invit ca sa-mi prezinte solutiile, dar asta este o faza ulterioara", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni, intrebat daca intentioneaza sa aiba o discutie cu premierul Sorin Grindeanu.

Presedintele a sesizat Curtea Constitutionala

"In privinta ordonantei am decis sa sesizez CCR. Documentul e pe drum si va fi depusa in cateva minute la Curtea Constitutionala", a spus Iohannis. Sesizarea a fost publicata ulterior pe site-ul Presedintiei. In textul ei se arata ca "decizia Guvernului de a adopta O.U.G. nr. 13/2017 reprezinta o conduita abuziva a acestuia, ce urmareste obtinerea unor efecte penale mai favorabile inainte ca poporul sa aiba posibilitatea sa se exprime. De asemenea, prin efectele sale, actiunea Guvernului de a adopta O.U.G. nr. 13/2017, goleste de continut si punctul de vedere al Parlamentului pe care acesta trebuie sa-l exprime potrivit art. 90 din Constitutie".

Curtea Constitutionala a Romanei (CCR) a inregistrat, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind constatarea unui conflict juridic intre puterile statului, urmand ca pana pe 7 februarie partile implicate sa transmita punctele de vedre, au precizat pentru AGERPRES reprezentanti ai Curtii.

Potrivit acestora, termenul de discutare a sesizarii se va stabili dupa transmiterea punctelor de vedere.

CCR a stabilit aceleasi termene ca si in cazul sesizarii presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, de solutionare a unui conflict juridic de natura constitutionala dintre autoritatea executiva reprezentata de Guvernul Romaniei si autoritatea legiuitoare reprezentata de Parlament, precum si dintre autoritatea executiva si autoritatea judecatoreasca reprezentata de CSM.

Guvernul si MAI trebuiau sa mentina ordinea, si-au ratat misiunea.

Exista voci in spatiul public care spun ca exista unii in spatele acestor violente, cred ca dovezile trebuie sa le aduca MAI, abia astept sa-si faca datoria.

Nu stiu unde este premierul, nu prea a fost vazut. Nu am vorbit nici cu Liviu Dragnea. Ar fi o mare greseala ca PSD sa organizeze contra-mitinguri. Solutia e abrogarea ordonantei si atunci discutia se poate calma.

Dragnea e responsabil de actiunile Guvernului, ne-a spus tuturor si in campanie si dupa ca el conduce partidul cu mana de fier, chiar s-a instituit la PSD un Comitet de Coordonare a Guvernului. pai sa-i coordoneze.

Nu cred ca e parte dintr-un razboi hibrid, dar sunt multi dusmani ai Romaniei care isi freaca mainile si se bucura. Am citit ca s-ar pregati unirea DNA cu DIICOT, am mai citit si altadata ca Guvernul spune ca nu da ordonante. Eu le spun un lucru clar "Jos mainile de pe DNA"

Nu am solicitat demisia ministrului de Interne, e treaba guvernantilor sa analizeze, sa revina la rationalitate, sa ia masurile care se impun. Nu imi imaginez ca MAI mai repeta odata figura de aseara.

Sunt convins ca toti cei care s-au ocupat de organizarea dispozitivelor de aseara au avut toate informatiile necesare, asta este treaba Guvernului, sa asigure ordinea publica, nu sa dea ordonante de urgenta noaptea, fara avize. Guvernul nu a inteles deloc care e domeniul de activitate de care raspunde. Sper sa inteleaga care e treaba lor si care nu e treaba lor.

Cu siguranta isi pun unii problema demisiei Ministrului Justitiei si pe buna dreptate.

"Nu anticipez un asemenea scenariu, dar cu siguranta maine voi avea foarte multe discutii informale, fiindca oamenii vor vrea sa stie, vor dori sa stie ce se intampla in Romania", a spus seful statului, intrebat daca anticipeaza un scenariu in contextul in care s-a vehiculat in spatiul public ca nu este exclus ca Romania sa primeasca sanctiuni din partea UE.