Irlanda de Nord va adera automat la UE daca se separa de Marea Britanie. Scenariul a devenit plauzibil dupa Brexit

Liderii europeni au promis sambata dupa-amiaza la summitul special de la Bruxelles ca vor permite aderarea automata a Irlandei de Nord, daca provincia britanica se uneste cu Republica Irlanda, transmite Reuters.

Premierul Enda Kenny a cerut liderilor europeni sa recunoasca ca provincia nord-irlandeza va adera automat la Uniunea Europeana in cazul unirii cu Republica Irlanda, asa cum s-a intamplat in 1990 cu Germania de Est.

Acordul din Vinerea Mare prevede deja posibilitatea organizarii unui referendum pentru unificarea insulei, daca exista sprijin public pentru o asemenea masura, iar provincia nord-irlandeza trece in aceste momente printr-o criza politica dupa prabusirea coguvernarii de la Belfast.

Liderii europeni si-au prezentat sprijinul politic pentru o asemenea aderare automata in cazul unificarii Irlandei.

Alegatorii nord-irlandezi au votat in mare parte pentru ramanerea in blocul comunitar si exista amenintarea reizbucnirii violentelor in cazul instituirii unei granite solide intre cele doua Irlande dupa Brexit.