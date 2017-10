Irlanda este lovita de un uragan. Institutul de Meteorologie din aceasta tara a emis cod rosu pentru numeroase localitati, unde au fost inchise scolile - VIDEO

In doar cateva ore, uraganul deja a facut o victima. O femeie a murit, dupa ce un arbore a cazut peste masina in care se afla. Totodata, vantul a doborat stalpi de inalta tensiune, asa ca in jur de 120 de mii de case au ramas fara curent electric.

Rafalele puternice au atins o viteza de 180 de kilometri pe ora. Oamenii au fost indemnati de catre autoritati sa stea in case. Jurnalistii straini scriu ca localnicii s-au grabit sa-si faca rezerve, asa ca in magazine s-au format cozi de zeci de metri.