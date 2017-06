Irlanda va avea un premier de numai 38 de ani, gay si pe jumatate indian. Cum a ajuns sa conduca aceasta tara conservatoare

Leo Varadkar, medic de profesie, in varsta de 38 de ani, este noul premier al tarii cu 4,6 milioane de locuitor si cu o puternica traditie catolica. Varadkar, ministru pentru protectie sociala, a fost ales de parlamentarii irlandezi lider al partidului de guvernamant , iar din 12 iunie va deveni oficial premier al tarii. In 2015, el a devenit primul membru al unui Guvern irlandez in functie care-si declara homosexualitatea, intr-un interviu la radio. Alegerea lui Varadkar intervine dupa demisia fostului premier Enda Kenny, pe fondul pierderii sustinerii parlamentare si a unui scandal in cadrul politiei irlandeze.

El a fost plebiscitat vineri de parlamentari, alesi locali si activisti Fine Gael, care l-au preferat contracandidatului sau Simon Coveney, actualul ministru al Locuintei, cu trei copii. La conducerea unui guvern minoritar si afectat de masuri nepopulare, Enda Kenny a anuntat la sfarsitul lui mai ca va demisiona pe 2 iunie, pana cand urma sa se gaseasca un succesor la conducerea partidului sau si a Guvernului.

Atunci cand va deveni premier, pe 12 iunie, Leo Varadkar va deveni totodata cel mai tanar sef de Guvern din istoria tarii, primul cu un tata de origine straina si primul in mod deschis gay. Este o revolutie in Irlanda, unde avortul ramane interzis, mai putin daca viata mamei este in pericol, unde homosexualitatea a fost dezincriminata in 1993 si unde divortul a fost autorizat doi ani mai tarziu.

Leo Varadkar refuza, insa, sa fie redus la acest rol de pionier. ”Nu sunt un politician jumatate indian sau gay sau un medic. Acestea sunt doar aspecte care fac parte din cine sunt, insa niciunul dintre acesti termeni nu ma defineste ca atare”, spunea el cand si-a facut coming-out-ul.

Ales deputat in 2007, dupa care a ocupat mai multe posturi de ministru, Leo Varadkar a cunoscut o ascensiune meteorica. Fiul unui medic originar din Bombay si al unei irlandeze infirmiere, el a crescut impreuna cu surorile sale mai mari la Dublin. Medic generalist, el a luat rapid virusul politicii, devenind consilier muncipal la varsta de 25 de ani, dupa care a intrat in Parlament in 2007, inainte sa implineasca 30 de ani.

Intrat in Guvern in 2011, el a detinut portofoliile Transporturilor, Turismului si Sportului, iar apoi al Sanatatii si al Protectiei Sociale. In 2015 el a facut campanie in favoarea casatoriei intre persoane de acelasi sex si a unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, aparand, totodata, ca majoritatea Fine Gael, masuri de austeritate economica.

Ca premier, Leo Varadkar nu ar urma sa renunte la aceasta politica de rigoare. Insa venirea sa la putere, incarcata simbolic, propulseaza democratia irlandeza intr-o dimensiune hotarat moderna. El ar putea sa profite de acest impuls pentru a convoca noi alegeri legislative si a incerca sa consolideze reprezentarea partidului sau in Guvern.