Irlandezii au votat pentru legalizarea avorturilor. Autoritatile au organizat un referendum in acest sens. Tinerii sunt cei care au spus “Da” avorturilor - VIDEO

Referendumul a fost organizat dupa mai multe dezbateri asupra legii care interzice avorturile si care a divizat tara in doua tabere. Pentru ca cei aflati in strainatate nu au putut vota, multi irlandezi au facut un drum lunga pana in tara. Aproape 70 la suta dintre cei prezenti la urne au votat pentru anularea articolului din Constitutie care interzice avortul.

”Nu sunt pro sau contra avortului, dar sunt pentru ca femeile sa aiba o sansa.”

“Am votat Nu. Consider ca bebelusii nenascuti au dreptul la viata.”

Cele mai multe dintre persoanele care au votat pentru legalizarea avortului sunt tinerii. Pana acum, acest lucru era interzis, asa ca femeile trebuiau sa plece in alte tari, cum ar fi Marea Britanie, pentru a putea solicita asistenta medicala in asemenea cazuri.

“Este timpul ca Irlanda sa isi scoata capul din nisip.”

Din 1983 in Irlanda avortul era interzis. Intreruperea sarcinii se permitea doar daca viata mamei era pusa in pericol. Oricine incalca aceasta lege risca 14 ani de inchisoare.