Isi dezvaluie fata ascunsa - cea de artist. George W. Bush, fostul presedinte american a realizat o serie de portrete ale soldatilor raniti in raboaiele din Irak sau Afganistan - VIDEO

Extrem de discret dupa plecarea de la Casa Alba, George W. Bush isi dezvaluie fata ascunsa, de artist. Fostul presedinte american a realizat o serie de portrete ale soldatilor raniti sau traumatizati in raboaiele din Irak sau Afganistan pecare le- expus la o expozitie in Dallas. Unii spun ca astfel cel de-al 43-lea presedinte american, isi exprima regretul pentru ca a implicat America in cele doua conflicte.