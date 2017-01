ISIS a revendicat atacul din clubul Reina din Istanbul, soldat cu 39 de morti. Politia a arestat 8 persoane - VIDEO

SUMARUL EVENIMENTELOR:

♦ Barbatul care a ucis 39 de persoane si a ranit alte 69, este in continuare in libertate si este cautat de politie

♦ Cele mai multe dintre victimele atacului sunt cetateni straini

♦ ISIS a revendicat atacul din Istanbul

♦ Noua inregistrare cu barbatul care a comis masacrul de Revelion

♦ Politia turca a arestat 8 persoane

Cronologia evenimentelor de luni, 1 ianuarie 2017

UPDATE 14:00 Opt persoane au fost retinute si plasate in detentie luni la Istanbul in cadrul anchetei privind atentatul comis in noaptea de Anul Nou si revendicat de Statul Islamic, a relatat agentia de presa Dogan.Arestarile au fost operate de echipe ale politiei antiteroriste, dar nu se cunosc detalii despre cei retinuti. Arestarile de luni sunt primele in legatura cu atacul survenit intr-un club din Istanbul in noaptea de Anul Nou, atentat in care au fost ucise 39 de persoane, inclusiv cetateni straini. Pe urmele atacatorului din clubul de noapte Reina s-a declansat o vasta operatiune de cautare.

UPDATE 10:30 Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat luni, intr-un comunicat, responsabilitatea pentru atentatul produs intr-un club in Istanbul in noaptea de Anul Nou, transmite Reuters.

“In continuarea operatiunilor binecuvantate pe care Statul Islamic le intreprinde impotriva aparatorului crucii, Turcia, un soldat eroic al califatului a lovit unul din cele mai faimoase cluburi de noapte unde crestinii isi celebrau sarbatoarea apostata”, afirma comunicatul organizatiei jihadiste

BREAKING: ISIS claims the #Istanbul attack pic.twitter.com/m4I2f2dpOH

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 2, 2017

UPDATE 10:00 Autoritatile turce considera ca atacatorul are legaturi cu organizatia jihadista Statul Islamic si ar putea fi originar din Asia Centrala, scrie luni cotidianul Hürriyet, citat de AFP. Fara a cita surse, publicatia afirma ca barbatul, dat inca in urmarire, este suspectat de legaturi cu SI si ar putea fi de origine kargaza sau uzbeka.

Conform Hürriyet, anchetatorii considera posibil ca atacatorul din noaptea de Anul Nou sa aiba legaturi cu celula care a comis triplul atentat sinucigas din iunie de pe aeroportul din Istanbul, soldat cu 47 de morti si atribuit SI. Cotidianul mai scrie ca politia si serviciile secrete au primit informatii privind riscul unui atac al SI in noaptea de Anul Nou in mai multe orase din Turcia.

Numeroase arestari si perchezitii au avut loc in toata luna decembrie in tentativa de prevenire a unui eventual atentat. Intr-un alt articol, Hürriyet mai scrie ca Turcia a primit o avertizare din partea serviciilor de informatii americane pe data de 30 decembrie cu privire la un posibil atac terorist la Istanbul sau Ankara in noaptea de Anul Nou. Locul atacului nu era specificat in aceasta avertizare, mentioneaza articolul. Autoritatile tuce nu au oferit deocamdata nicio informatie despre atacatorul din clubul de noapte Reina, pe urmele caruia s-a declansat o vasta operatiune de cautare.

UPDATE 08:00 Noile imagini suprinse de camerele de supraveghere si publicate de presa turca arata cum barbatul intra inarmat in club si trage direct in persoanele care se aflau la intrare. Doua persoane cad secerate la pamant. Noile imagini mai arata ca atacatorul nu era costumat in Mos Craciun, insa purta o caciula cu mot. Presa turca a mai publicat si o noua imagine cu agresorul despre care a scris ca a abandonat arma dupa atac si ca s-ar fi schimbat de haine pentru a fugi de politie.

Barbatul care a cauzat moartea a cel putin 39 de persoane este in continuare cautat de politie. Cele mai multe dintre victimele atacului sunt cetateni straini. Este vorba, potrivit AFP, despre trei iordanieni, trei libanezi, trei irakieni, un tunisian si sotia sa cu cetatenie tunisiana si franceza, doi marocani, doi indieni, mai multi sauditi, un kuweitian, un libian, un israelian, un belgian de origine turca si o femeie din Canada.

Motivul atacului nu este clar, dar exista suspiciuni ca atacatorul ar avea legaturi cu gruparea Stat Islamic, de care sunt legate cel putin doua atacuri teroriste comise anul trecut in Turcia, potrivit BBC. Premierul Turciei, Binali Yildirim, a declarat ca autoritatile turce nu au informatii clare pentru a putea stabili cine este vinovat de atacul armat sangeros de la clubul Reina. De asemenea, nicio grupare terorista nu a revendicat pana in acest moment atacul armat in care si-au pierdut viata 39 de persoane, inclusiv 28 de cetateni straini din 11 tari, intre care Liban, Libia, Arabia Saudita, Maroc, Israel, India si Iordania.

Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 01.30, cand aproximativ 500 - 600 de persoane sarbatoreau trecerea dintre ani in clubul Reina, aflat pe malul european al Bosforului. ”Un terorist cu o arma care avea teava lunga... a dus la capat in mod brutal si salbatic acest atac, dupa ce a deschis focul spre persoane care erau aici pur si simplu pentru a sarbatori Anul Nou”, declara guvernatorul din Istanbul, Vasip Sahin.

”Atacatorul criminal a intrat in cladire cu un Kalasnikov. Seviciile secrete americane au avertizat in urma cu o saptamana cu privire la un asemenea incident si masuri de securitate au fost luate pentru a evita un atac, inclusiv pe faleza. Si uitati ce s-a intamplat”, spunea proprietarul clubului Reina, Mehmet Kocarslan.

Unii martori sustin ca atacatorul vorbea in limba araba, insa informatia nu a fost confirmata oficial, iar pentru a scapa cu viata unele persoane aflate in club au sarit in apele Bosforului. Conform autoritatilor, atacatorul a impuscat mai intai un politist si un civil care erau in fata localului din Istanbul. Martorii au rememorat haosul si panica oamenilor care incercau sa scape cu viata din clubul Reina, povestind cum s-au catarat peste cadavre pentru a reusi sa iasa.

”Tocmai ne gasisem un loc, in apropierea usii era foarte mult praf si fum. Apoi au inceput focurile de arma si multe fete au lesinat. Ei spun ca au murit 35 sau 40 de oameni, dar cred ca sunt mai multe victime pentru ca atunci cand mergeam oamenii se catarau peste altii”, a relatat fotbalistul Sefa Boydas, aflat tn club in acea noapte.

Clubul Reina este unul select, fiind frecventat si de foarte multi cetateni straini, si este situat pe malul european al Bosforului, langa primul pod construit peste stramtoarea care separa Europa de Asia.

La Istanbul, pana la 25.000 de politisti au fost mobilizati in perioada sarbatorilor de iarna. Autoritatile turce au luat masuri de securitate suplimentare in noaptea dintre ani in urma atentatelor numeroase comise in ultimele luni de jihadistii Statului Islamic, dar si de militantii kurzi de la PKK. Circulatia rutiera a fost oprita pe mai multe artere care duc spre centrul Istanbulului, dar si in Ankara. Mai mult, pana la 17.000 de ofiteri de politie au fost desfasurati in noaptea dintre ani pe strazile din metropola situata pe malul Bosforului.

Jihadistii Statului Islamic au comis in luna iulie un atentat sangeros la aeroportul international Ataturk din apropiere de Istanbul. Un numar de 45 de persoane si-au pierdut viata in atacul armat din terminalul aeroportului Ataturk.

De asemenea, atacul armat din clubul de noapte are loc la aproape doua saptamani de la asasinarea ambasadorului rus Andrei Karlov in Ankara. Turcia face parte din coalitia internationala care bombordeaza pozitiile jihadistilor Statului Islamic din Siria si Irak. De asemnea, soldatii turci au lansat la finele lunii august o campanie militara impotriva jihadistilor din apropierea frontierei cu Turcia.