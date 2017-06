ISIS a revendicat atacurile din Londra. Cel putin doi romani au fost arestati, fiind banuiti de legaturi cu jihadistii

Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat atentatul de sambata seara, soldat cu 7 morti si 48 de raniti.

Autoritatile britanice sunt zgarcite cu detaliile legate de ancheta. In total, 12 persoane au fost retinute.

Operatiunile antiteroriste s-au tinut lant duminica, mai ales in Barking, cartier din estul Londrei, unde se crede ca locuia unul dintre atacatori. Printre cei ridicati de politisti s-ar afla, potrivit martorilor, si cel putin doi romani care imparteau apartamentul cu alti suspecti.

Martor: "Cred ca erau sase sau sapte oameni. Unii dintre ei erau cupluri. Erau doi sau trei romani, unul era negru. Romanul acelavine mereu aici."

Intre timp, ies la lumina tot mai multe dintre povestile supravietuitorilor.

Un barbat spune ca a vazut cu ochii lui cum teroristii injunghiau o femeie, iar imaginea aceea si propria-i neputinta ii face sa aiba cosmaruri.

Martor: "Aveau ochi rai, toti trei. Aratau malefic. Nu le pasa, parca erau roboti. Erau acolo pentru un singur lucru: sa omoare oameni. M-a trezit un cosmar. O vedeam pe biata femeie injunghiata si pe cei trei teroristi, lovind-o. Imi cerea s-o ajut. M-am trezit tipand."

Tot el povesteste cum a incercat sa-i atraga pe teroristi pe o strada principala ca sa fie in bataia gloantelor politiei.

Martor: "Le-am strigat:

Opt politisti au tras nu mai putin de 50 de gloante asupra atacatorilor, fiind convinsi ca poarte centuri de explozibil pe care le pot detona in orice moment. Identitatea celor trei nu a fost facuta publica, deocamdata, dar un barbat, care locuieste intr-o cladire vizata duminica de un raid al politiei, crede ca il cunoaste pe unul dintre ei.

Martor: "Se purta ca un misionar. Aborda oameni tineri, de varsta mea sau copii, si le vorbea despre religie, despre Mahommed si asemenea lucruri."

Un altul poveste ca a fost abordat de unul dintre atacatori, care se interesa de o camioneta de inchiriat.

Martor: "De unde am inchiriat-o, cat costa, daca are cutie automata de viteze. Intrebari foarte precise despre camioneta, al caror scop il inteleg abia acum."

Printre povestile sfarsietoare ale supravietuitorilor, pe retelele de socializare face furori un tanar care si-a luat berea cu el, cand a fost evacuat din restaurant. Merge linistit, cu paharul in mana, in timp ce altii alearga in jurul lui.

E intruchiparea calmului britanic, comenteaza amuzati multi dintre internauti.