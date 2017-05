Islamist arestat langa o baza militara din Franta, cu o zi inainte de alegeri. Ce arsenal luase cu el

Autoritatile au descoperit un stick USB cu un juramant de credinta catre gruparea jihadista Statul Islamic in masina barbatului radicalizat arestat vineri in apropiere de baza militara Evreux, au anuntat surse apropiate dosarului citate de AFP. De asemenea, mai multe drapele de mici dimensiuni ale organizatiei jihadiste au fost gasite asupra suspectului, in masina si in apropiere de baza militara, au adaugat aceleasi surse.

Potrivit lor, fostul soldat aflat sub supraveghere pentru radicalizare inca din 2014, a ascuns intr-o padurice mai multe arme, printre care o pusca, doua revolvere si munitie. Fostul militar in varsta de 34 de ani a fost arestat in jurul orei locale 5.30 (6.30 ora Romaniei), au declarat surse apropiate anchetei.

Sectia antiterorism a Parchetului din Paris este insarcinata cu investigatia. Arestarea fostului militar vine in ultima zi a campaniei electorale inainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Franta.