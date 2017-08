Islandezii au deschis un centru spa unde folosesc berea in loc de apa: "Face minuni" - VIDEO

Intr-un mic satuc din Islanda localnicii sunt invitati sa faca baie cu bere. In luna iunie, s-a deschis primul centru spa din tara care o foloseste in loc de apa. Clientii pot sa se relaxeze in cazi cu bere incalzita la 40 de grade Celsius, savurand, in acelasi timp, un pahar de.. bere rece.

”Este o experienţă nouă pentru mine. Niciodată nu m-am gândit la bere ca la ceva pentru baie. Întotdeauna am asociat-o cu ceva de băut. Apoi am auzit de beneficiile băii cu bere şi am decis să încerc.”

Conducerea centrului spune ca baile cu bere proaspata sunt benefice pentru piele.

”Drojdia şi berea sunt bogate în vitamina B, care revitalizeaza părul şi pielea. Şi hameiul are un nivel ridicat de antioxidanţi, care are un efect bun asupra corpului.”

O baie cu bere dureaza in jur de 25 de minute si costa 123 de dolari. Pentru ca efectul sa fie maxim, clientii sunt sfatuiti sa nu faca dus in primele ore dupa ce au fost la spa.