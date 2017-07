Un barbat de 58 de ani din Israel, acuzat ca si-a ucis fiica deoarece avea o relatie cu un musulman

Problemele pentru tanara Henriette au inceput in luna mai, cand a inceput sa fie agresata de parintii ei in momentul in care acestia au aflat ca se intalneste cu cineva de alta religie. Speriata, a fugit de acasa si s-a mutat in casa iubitului.

In acel moment, parintii ei au inceput sa o ameninte si i-au cerut sa se intoarca acasa imediat, insa Henriette a refuzat.

"Am mai fost in puscarie si sunt pregatit sa stau toata viata acolo, nu imi pasa", i-a transmis tatal ei.

Tanara nu s-a lasat intimidata si chiar a transmis familiei ca este pregatita sa se converteasca la islam. Revoltat de vestea primita, Sami Karra a mers acasa, a luat un cutit si a injunghiat-o mortal.

Barbatul a fost arestat la scurt timp de politie si se afla in inchisoare, asteptand sa inceapa procesul sau.