Israelul a bombardat tinte ale regimului sirian ca raspuns la o serie de tiruri. Vom raspunde cu forta la orice atac

Armata "a luat ca tinte doua posturi de artilerie si un camion cu munitie apartinand regimului sirian", a informat aceasta intr-un comunicat, subliniind ca a ordonat civililor israelieni sa stea departe de zonele invecinate cu localitatea siriana Quneitra, unde luptele dintre regim si rebeli sunt intense, relateaza Agerpres, citand AFP.

Sambata, mai multe proiectile au fost trase dinspre Siria asupra partii din Inaltimile Golan ocupate de Israel, la care statul evreu a raspuns cu lovituri. Acestea au ucis doi soldati sirieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). "Vom raspunde cu forta la orice atac impotriva teritoriului nostru sau cetatenilor nostri", a declarat duminica premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

"Observam, de asemenea, cu mare atentie tentativele Iranului de a se stabili militar in Siria, precum si incercarile sale de a inarma (miscarea siita) Hezbollah — prin Siria si Liban — cu arme complexe", a adaugat el.

Israelul, oficial aflat inca in stare de razboi cu Siria, sustine ca se tine la distanta de conflictul izbucnit pe teritoriul vecinului sau. In aprilie 2016, premierul Benjamin Netanyahu a recunoscut ca Israelul a lovit in mai multe randuri teritoriul sirian, in special convoaiele cu arme care ar fi fost destinate Hezbollahului libanez, aliat al Iranului si regimului Bashar Al-Assad.

Israelul a anexat in 1981 partea din Platoul Golan (1.200 km patrati) pe care o ocupa din 1967, dupa Razboiul de Sase Zile. Aceasta anexare nu este recunoscuta de comunitatea internationala, care o considera in continuare teritoriu sirian. In jur de 510 km patrati raman sub control sirian, mai scrie France Presse.