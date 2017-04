Istoria celei mai mari catastrofe umanitare a secolului. Cand a inceput razboiul sirian si cum s-a ajuns la atacuri chimice

Ce se intampla acum in Siria este cea mai mare catastrofa umanitara a secolului 21. Haideti sa vedem cand a inceput razboiul si cum s-a ajuns aici: la civili otraviti cu gaz si atacul unilateral al Americii.

Totul a inceput in 2011, odata cu Primavara Araba: miscari civile in tarile din Nordul Africii, indreptate impotriva dictatorilor sangerosi, dar laici, care tineau tarile unite si ferite de razboaie civile.

In Tunisia, revolta a avut ca punct de plecare gestul dramatic al unui vanzator de fructe adolescent care si-a dat foc in semn de protest.

In Siria, oamenii au rabufnit dupa ce Guvernul a arestat si a schingiuit pana la moarte un baiat de 13 ani, care scrisese cu grafitti pe ziduri impotriva lui Bashar Al Assad.

S-a format Armata de Eliberare Siriana, care a inceput sa-i atace pe soldatii lui Bashar al-Assad.

An Nusra, filiala locala Al Qaeda, si Statul Islamic au intrat repede in scena.

Kurzii au inceput sa viseze la un stat al lor si razboiul s-a rostogolit. Seceta dintre anii 2007 si 2011 a adus foametea, iar poporul a avut un motiv in plus sa se rascoale ori sa apuce calea amara a refugiului.

Bashar a primit bani si ajutor militar de la Iranul shiit, apoi de la rusi, in 2015, dupa ce Putin a adus la Tartus vase de razboi, baterii de rachete anti-aeriene si avioane de bombardament in Latakia.

Statele sunnite: Qatar, Arabia Saudita, dar si America au inceput sa-i finanteze pe rebelii anti-Assad, iar turcii - sa-i bombardeze si pe kurzi si pe jihadistii din ISIS. Civilii au fost prinsi la mijloc.

Sase ani, razboiul civil a destramat tara, in timp ce Occidentul privea si vorbea. Suferinta copiilor sirieni ilustreaza mai convingator decat orice statistica ororile acestui razboi.

Doua atacuri cu sarin, un gaz toxic de lupta, interzis inca din 1993, au avut loc in Siria: martie si august 2013. Rebelii au dat vina pe Assad pentru moartea a mii de oameni. In schimb, rusii si guvernul sirian s-au scuturat de orice raspundere, sustinand ca rebelii ar fi furat gazele de lupta din depozite.

Mii de civili au murit in chinuri, ONU nu a reusit sa spuna clar cine e vinovat, Obama a fost pe punctul de a ataca Siria, dar a renuntat, probabil in speranta de a cruta Siria de soarta Irakului, Afganistanului sau Libiei. Eliberate de dictatorii pro-occidentali, aceste tari au cazut in mainile jihadistilor, care au profitat de vidul de putere.

Macelarirea civililor cu gaze toxice nu era o premiera in Orient: Au facut-o si Saddam Hussein in 1987, si Haffez al Assad, tatal lui Bashar, in 1982. Dar astazi traim intr-o alta lume. S-au trasat acele linii rosii a caror depasire este intolerabila pentru lumea civilizata. Si, mai ales, Facebook-ul, Twitter-ul si blogurile arata lumii in timp real ororile razboiului.

Asa ca, daca in 2013, dupa doua atacuri cu sarin, nimeni nu a facut nimic, atacul de acum cateva zile, de la Khan Sheikun a oripilat omenirea si, chiar daca nu e clar cine a facut-o, riposta a venit. Rachete americane Tomahawk contra gaz de lupta Sarin, de la sirieni.