Italianul dus cu pluta" care traieste de 3 decenii singur pe insula. Are insa curent electric, televizor si tableta

Spre deosebire de faimosul personaj, eroul nostru a ales de bunavoie exilul, chiar pe insula pe care a naufragiat.

Si, la 78 de ani, nici se gandeste la un alt mod de viata.

Budelli este o insulita italiana din Mediterana, situata la nord de Sardinia. Populatie - un locuitor. Mauro Morandi traieste acolo, singur cuc, de 28 de ani.

Mauro Morandi: "Aceasta este singura mea iubire adevarata. Ce altceva pot sa spuna Nu pot sa plec de aici. Exact asa visam sa traiesc, inca din copilarie."

Cand a implinit 50 de ani, Morandi s-a hotarat sa-si urmeze visul. Dar aventura lui a inceput, ca in povestea lui Robinson Crusoe, cu un naufragiu. Italianul se imbarcase intr-un catamaran pentru un voiaj spre cealalta emisfera a pamantului.

Insa, dupa prima zi pe mare, vasul s-a scufundat. Barbatul a reusit sa se salveze si a inotat pana la cel mai apropiat tarm.

Mauro Morandi: "Catamaranul trebuia sa ma duca in Polinezia. In schimb, m-a adus aici. E mai bine asa."

Si-a creat propriul paradis pe insula si se multumeste cu putin. Are curent electric de la panouri solare si astfel isi alimenteaza televizorul si tableta. Vecini nu are, dar nici nu le simte lipsa.

Mauro Morandi: "Nu, sunt singur. Cum rezista Insula in intregul ei imi este prieten. Mai am trei pisici, doua gaini si uneori stau de vorba cu ele. Sunt un pic dus cu pluta."

Bineinteles, sta de vorba si cu turistii care ajung acolo. Ii indeamna mereu sa aiba grija de mediul inconjurator.

Mauro Morandi: "Ma infurii daca cineva care ajunge aici nu respecta natura, chiar daca eu nu sunt responsabil, oficial, de locurile acestea."

Aduna in fiecare zi gunoaiele aduse de mare pe tarmurile insulei care face parte dintr-o rezervatie naturala.

La fiecare doua saptamani, se duce in Sardinia ca sa cumpere alimente si ce mai are nevoie. Plateste cu banii dintr-o pensie modesta, pe care o are de pe urma anilor in care a fost profesor.

Intrebat daca nu se teme ca sanatatea i-ar putea fi afectata, a raspuns sigur pe el.

Mauro Morandi: "Ce spui, eu sa fiu bolnava In 28 de ani n-am avut nici macar o raceala."

Iar impotriva arsurilor solare, povesteste Morandi, plantele de aloe sunt cel mai bun tratament.

In plus, multumit de viata pe care o duce, spune ca nu se simte un Robinson Crusoe.

Mauro Morandi: "Robinson voia sa se intoarca acasa. Eu nu."

Si asta pentru ca locul naufragiului este pentru Mauro Morandi acasa.