Italienii din Lombardia si Veneto au votat pentru mai multa autonomie, la referendumurile care au avut loc ieri - VIDEO

90 la suta dintre cei care s-au prezentat la urne au votat pentru mai multa autonomie. Totusi, rata de participare este sub asteptarile liderilor celor doua regiuni. Potrivit rezultatelor preliminare, in Lombardia au votat 40 de procente din populatie, iar in Veneto-57 la suta.

Roberto MARONI, PRESEDINTELE REGIUNII LOMBARDIA: “Este vorba despre aproximativ 3 milioane de oameni din Lombardia. Trei milioane de oameni sunt mai multi decat jumatate din populatia unor regiuni din Italia. Sunt trei milioane de oameni, care impreuna cu peste doua milioane de oameni din Veneto, inseamna pentru mine si Luca Zaia o forta extraordinara care ne va ajuta sa ajungem la masa de discutii cu guvernul de la Roma.“

Spre deosebire de catalani, italienii nu vor sa se rupa de tara, ci doar mai multa autonomie fata de guvernul de la Roma. Liderii celor doua regiuni vor sa pastreze un procent mai mare din taxele imense care se colecteaza in aceste zone.

Potrivit unor surse, diferenta intre sumele care pleaca la bugetul central si cele oferite de Roma pentru cheltuili publice, este de aproape 70 de miliarde de euro. Lombardia si Veneto sunt considerate unele dintre cele mai bogate regiuni din Italia, contribuind impreuna cu 30 de procente la produsul intern brut.

Un astfel de referendum intra in cadrul legal al constitutiei italiene, astfel ca Roma nu ar putea sa se opuna rezultatelor, sustin analistii politici. Convorbirile dintre cele doua parti vor incepe, dupa ce vor fi anuntate cifrele finale.