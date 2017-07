Italienii nu reusesc de 10 ani sa termine a treia magistrala de metrou din Roma. Ce s-a gasit in timpul lucrarilor

Anul acesta se implineste un deceniu de cand au inceput lucrurile si termenul de finalizare a fost amanat de nenumarate ori. O descoperire arheologica dupa alta au ingreuna sapaturile. Ultima dintre ele este o casa din secolul al treilea, distrusa partial de un incendiu.

Sapaturile pentru un tunel, aproape de Colosseum, au adus la lumina resturile unei locuinte vechi de aproape 1800 de ani. A apartinut unei familii bogate si avea inclusiv incalzire centrala. Locuinta a cazut prada unui incendiu si, culmea, spun arheologii, flacarile au ajutat la conservarea ei de-a lungul secolelor.

"E o situatie extraordinara. Acoperisul s-a prabusit si a sigilat interiorul. E un caz unic in Roma", explica arheologul Francesco Prospetti.

Barnele de lemn ale tavanului, care nu au ars in incendiu, au fost recuperate de arheologi aproape intacte. In interiorul locuintei nu au gasit ramasite umane, doar pe cele ale unui animal de companie.

"Acest sarman caine era in camera in timpul incendiului. Am gasit cenusa sub labele lui. Probabil o bucata din acoperis a cazut, l-a lovit si animalul a murit", povesteste un arheolog.

Lucrarile pentru construiea liniei de metrou C au inceput in 2007, insa termenul de finalizare a tot fost amanat. Sapaturile au fost ingreunate de numeroasele descoperiri arheologice.

Roma n-a fost ridicata intr-o zi, iar noua linie de metrou n-a fost gata intr-un deceniu si nu e clar daca va fi finalizata in doua decenii. In orasul etern, viitorul trebuie sa astepte ca trecutul sa-si dezvaluie toate secretele.