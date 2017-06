"Iunie este sfarsitul lui May". Haosul politic in care este Marea Britanie dupa alegerile anticipate. Variantele premierului

Doamna May a obtinut de la Regina permisiunea de a forma un nou guvern de coalitie, in care va colabora cu partidul unionist din Irlanda de Nord. Haosul politic vine intr-un moment cum nu se poate mai prost, cu 10 zile inainte de inceperea negocierilor pentru Brexit.

Daca sustinatorii laburistilor au avut numai de sarbatorit, simpatizantii conservatori au fost socati de rezultatul alegerilor. Pe masura ce continua numaratoarea, devenea tot mai clar ca Theresa May a pierdut pariul si majoritatea in Parlament. "S-a impuscat in picior", a descris un comentator situatia, in timp ce un altul remarca malitios ca "Iunie este sfarsitul lui May".

Desi opozitia i-a cerut demisia, doamna May nici nu vrea s-auda. A primit permisiunea Reginei de a incerca sa formeze un nou guvern.

Theresa May, liderul conservatorilor: "Voi forma un nou guvern. Un guvern care va oferi siguranta si va duce Marea Britanie mai departe in acest moment dificil pentru tara noastra... Acest guvern va conduce tara in negocierile cruciale pentru Brexit." Si asta chiar daca opozitia laburista spera sa fie lasata sa formeze un guvern minoritar.

Jeremy Corbyn, liderul laburistilor: "A pierdut mandate, a pierdut voturi, a pierdut sprijinul si increderea. As fi crezut ca asta e de ajuns ca sa se retraga."

Nicola Sturgeon, premierul Scotiei, care militeaza pentru ruperea de Regatul Unit, este si mai categorica.

Nicola Sturgeon, liderul SNP: "E un dezastru pentru Theresa May. A convocat alegerile crezand, cu aroganta, ca va zdrobi opozitia."

Nina Dos Santos, corespondent CNN: "Pentru moment, Theresa May pare sa-si pastreze pozitia, dar chiar daca Partidul Conservator reuseste sa formeze guvernul. Nu este clar ca ea va ramane liderul partidului sau primul ministru. Si asta deoarece nu avea nevoie sa convoace aceste alegeri. Oamenii abia votasera in 2015, asa ca May ar putea fi contestata in partid."

Chiar daca va ramane premier in viitorul apropiat, May va avea o pozitie subrezita la negocierile pentru Brexit, programate sa inceapa pe 19 iunie la Bruxelles. Iar incertitudinea provocata de rezultatul alegerilor a facut ca lira sterlina sa se prabuseasca vineri dimineata la cel mai scazut nivel fata de euro din ultimele sapte luni.

UPDATE 15:04 Toate locurile din Parlament au fost repartizate. Laburistii l-au ocupat pe ultimul ramas, cel din Kensington, si au acum 262, fata de cele 318 ale conservatorilor.

UPDATE 15:00 “Tocmai m-am intalnit cu Maiestatea Sa regina si acum voi forma un Guvern. Un Guvern care va putea oferi certitudine si va conduce Marea Britanie inainte in acest moment crucial pentru tara noastra. Acest Guvern va ghida tara in negocierile cruciale pentru Brexit, care vor incepe peste numai 10 zile”, a spus May in fata Downing Street.

In conditiile in care securitatea a umbrit campania electorala, dupa seria de atentate care au zguduit Marea Britanie in ultimele trei luni, premierul a promis ca Guvernul sau va depune eforturi pentru a asigura securitatea tarii, prin intensificarea luptei “impotriva ideologiei extremiste si a tuturor celor care o sustin” si oferind “politiei si autoritatilor puterea de care au nevoie”.

“Guvernul pe care il conduc eu va pune corectitudinea si oportunitatea in centrul a tot ceea ce facem, pentru a indeplini promisiunea pentru Brexit impreuna si, in urmatorii cinci ani, sa construim o tara in care nimeni si nicio comunitate sa ramana in urma”, a spus ea.

“Tara are nevoie, mai mult ca oricand, de certitudine”, a adaugat May, care a anuntat ca a format o alianta cu formatiunea unionista nord-irlandeza DUP, cu care colaboreaza de ani de zile.

"Acum, sa trecem la treaba", a incheiat Theresa May.

UPDATE 14:50 May a stat de vorba 15 minute cu regina, iar apoi a parasit Buckingham Palace. Urmeaza sa faca declaratii in scurt timp

UPDATE 14:30 Premierul britanic Theresa May a ajuns la Buckingham Palace, unde ii va cere reginei Elisabeth a II-a autorizatie pentru formarea unui Guvern.

May ar urma sa obtina o majoritate parlamentara cu sustinerea formatiunii unioniste nord-irlandeze DUP.

La numararea voturilor in 649 din cele 650 de circumscriptii, conservatorii au obtinut 318 mandate - cu 12 mai putine ca in fostul Parlament - si nu mai pot obtine 326, pentru a detine controlul in Legislativ.

UPDATE 13:21 Iata harta voturilor din Marea Britanie:

With Kensington left to declare, here's how the political map of Great Britain now looks.

Con: 317 (-12) Lab: 261 (+29) SNP: 35 (-21) pic.twitter.com/HNyrsY7FVk

— Britain Elects (@britainelects) 9 iunie 2017

UPDATE 12:35 Theresa May s-a inteles cu Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord, au confirmat surse pentru The Guardian.

"Vrem sa avem un guvern. Am lucrat bine cu Theresa May. Alternativa nu poate fi luata in considerare. Cat timp Corbyn va fi la conducerea laburistilor, vom face tot ce e posibil pentru ca premierul sa fie din partea conservatorilor", a declarat o sursa din DUP.

UPDATE 12:19 Theresa May va merge la ora 14:30 la Buckingham Palace pentru a-i cere Reginei permisiunea de a forma guvernul, anunta The Guardian.

UPDATE 11:15 Premierul conservator Theresa May negociaza cu Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord, dupa ce a pierdut majoritatea in alegerile legislative anticipate de joi, au declarat vineri surse citate de Sky News, scrie Reuters.

La numararea voturilor in 647 din cele 650 de circumscriptii, conservatorii au obtinut 316 mandate - cu 12 mai putine ca in fostul Parlament - si nu mai pot obtine 326, pentru a detine controlul in Legislativ.

DUP a obtinut zece mandate, cu doua mai multe decat in fosta legislatura.

UPDATE 11:05 Partidul Laburist (opozitie) va propune un guvern minoritar, dupa ce Partidul Conservator al premierului Theresa May nu a reusit sa obtina majoritatea in Parlament, in urma alegerilor legislative anticipate de joi, a anuntat vineri un purtator de cuvant pe probleme financiare al formatiunii, John McDonnell, relateaza Reuters.

May lupta, vineri, sa-si pastreze functiile, dupa ce britanicii au pedepsit-o, refuzand sa-i acorde un mandat mai puternic, asa cum le-a cerut, pentru a negocia Brexitul si slabindu-i, din contra, puterea.

”Vom iesi in fata pentru a ne servi tara si vom forma un guvern minoritar, iar motivul acestui lucru este ca eu nu cred ca Partidul Conservator este stabil”, a declarat McDonnell pentru BBC.

”Eu nu cred ca premierul este stabil”, a spus el.

”Nu vreau sa insult, dar cred ca ea (May) este un premier falit (lame duck, in engleza)”, a mai declarat elpentru BBC Radio.

UPDATE 10:50 Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, spune ca este "gata sa isi serveasca tara". Acesta a adaugat ca negocierile pentru Brexit trebuie sa continue si a cerut in mod repetat demisia Theresey May.

UPDATE 10:30 Ce optiuni mai au acum la dispozitie conservatoriia O analiza pe larg puteti citi AICI.

UPDATE 9:35 Premierul britanic n-are nici cea mai mica intentie de a demisiona, anunta BBC. Theresa May lucreaza acum la un plan pentru a guverna, bazat pe faptul ca are cele mai multe mandate.

UPDATE 9:20 Comisarul european pentru Buget Guenther Oettinger a declarat vineri ca nu este sigur ca negocierile cu Regatul Unit in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) ar putea sa inceapa la timp, dupa ce alegerile legislative anticipate de joi din regat nu au un invingator clar, relateaza Reuters.

Oettinger a declarat pentru postul german Deutschlandfunk ca un partener de negociere a Brexitului slab la Londra poate conduce la un rezultat prost.

Negocierile Brexitului urmeaza sa inceapa luni, pe 19 iunie.

UPDATE 9:15 Socul alegerilor din Marea Britanie a dus la deprecierea lirei sterline cu pana la 2%, la cel mai redus nivel din ultimele doua luni, din cauza temerilor ca turbulentele politice ar putea complica negocierile pentru Brexit care ar trebui sa inceapa in 10 zile, dar reactia burselor la nivel international este limitata, relateaza Reuters.

UPDATE 9:00 Nigel Evans, parlamentar din partea Conservatorilor, a descris cel mai dur situatia in care se afla acum partidul sau: "Nu ne-am impuscat singuri in picior. Ne-am impuscat in cap."

UPDATE 8:30 Mai sunt doar 11 locuri de ocupat in acest moment. Conservatorii au 310 - cu 13 mai putine -, iar Laburistii au 260 - mai mult cu 31.

UPDATE 8:22 Prezenta la vot a fost de 76%.

UPDATE 8:05 631 din cele 650 de locuri din Parlament au fost ocupate. Conservatorii au 307, Laburistii - 257, SNP - 34, iar Liberal-Democratii - 12.

UPDATE 7:50 Liderul UKIP, Paul Nuttall, a acuzat-o joi noaptea pe Theresa May ca a pus in primejdie Brexit-ul, dupa ce primele exit-poll-uri au sugerat pierderea majoritatii de catre conservatori si posibilitatea formarii unei coalitii de guvernarea de catre laburistii lui Jeremy Corbyn sau un nou blocaj politic in Camera Comunelor, transmite BBC.

”Daca exit-poll-urile sunt adevarate, atunci Theresa May a pus in primejdie Brexit-ul. Am spus de la inceput ca aceste alegeri sunt gresite. Orgoliu excesiv!”, a scris Nuttall intr-un mesaj postat pe Twitter.

UPDATE 7:40 Se confirma in acest moment faptul ca niciun partid nu va avea majoritatea in Parlament.

UPDATE 7:00 Laburistii au obtinut 256 - cu 30 mai multe -, liberal-democratii 12 - cu cinci mai multe -, iar SNP 34 - cu 18 mai putine, potrivit The Guardian.

In total 192 de femei au fost alese joi - un record, potrivit The Associated Press.

In fostul Parlamentul erau 191 de femei, reprezentand 29,4% din cele 650 de mandate.

In 2010, 143 de femei au fost alese parlamentar, recordul britanic la acest capitol.

Acest rezultat este inregistrat la 104 ani de la moartea sufragetei Emily Wilding Davison, care si-a dedicat viata luptei pentru ca femeile britanice sa aiba dreptul sa voteze.

Multi britanici au scris pe retele socializare despre rolul important al lui Davison si sufragetelor.

Theresa May promite stabilitate pentru tara dupa ce a castigat alegerile in circumscriptia sa din Maidenhead

Premierul Theresa May a declarat vineri dimineata ca tara are nevoie de o perioada de stabilitate si conservatorii isi vor indeplini aceasta datorie, fara sa comenteze rezultatele dreptei in alegerile generale din Marea Britanie, in timp ce si-a acceptat victoria in circumscriptia din Maindenhead, transmite Sky News.

”Este o onoare uriasa si un privilegiu sa fiu aleasa in aceasta circumscriptie. Promit ca voi continua sa muncesc pentru toti membrii cirscumscriptiei mele. In timp ce ne uitam in intreaga tara, rezultatele incep sa curga. inca nu am vazut o imagine completa, dar aceasta tara are nevoie de o perioada de stabilitate”, a indemnat premierul conservator in timp ce si-a acceptat victoria in Maindenhead.

De asemenea, aceasta a reusit sa obtina cu 2.000 de voturi mai mult decat in ultimele alegeri generale, in vreme ce liderul laburist a castigat un surplus de peste 10.000 de voturi in circumscriptia sa din Islington North.

May a precizat ca va livra o perioada de stabilitate, daca cele mai multe pozitii vor fi castigate de conservatori, fara sa mentioneze formarea unei coalitii de guvernare.

May trebuie sa-si revizuiasca pozitia dupa aceasta campanie electorala ”teribila”, o indeamna o parlamentara conservatoare

Premierul britanic Theresa May ar trebui sa-si revizuiasca pozitia dupa o campanie electorala ”teribila” in urma careia Partidul Conservator urmeaza sa-si piarda majoritatea in Parlament, a apreciat vineri o parlamentara din cadrul formatiunii, Anna Soubry, relateaza Reuters.

May ”se afla intr-o pozitie foarte dificila. Este o femeie remarcabila si foarte talentata si nu-i este frica de decizii dificile, iar acum este evident ca trebuie sa-si revizuiasca pozitia”, a declarat Soubry pentru BBC.

”Theresa si-a pus amprenta pe aceasta campanie. Ea isi asuma responsablitatea, asa cum o face intotdeauna, iar eu stiu ca o va face, pentru conducerea campaniei”, a adaugat ea.

Corbyn i-a cerut demisia premierului, dupa ce consevatorii par ca au pierdut majoritatea in Camera Comunelor

Jeremy Corbyn a lansat vineri dimineata critici dure la adresa premierului conservator, cerandu-i sa plece de la guvernare dupa ce rezultatele partiale si proiectiile mass-media indica o pierdere a majoritatii conservatoare si un mare esec pentru Theresa May, care a convocat anticipatele in speranta de a-si intari mandatul parlamentar pentru negocierea Brexit-ului, transmite The Telegraph.

”A dorit un mandat... bine, atunci mandatul pe care l-a primit consta in pierderea unor scaune conservatoare, voturi pierdute, sprijin pierdut si incredere pierduta. De fapt, cred ca asta este destul”, a declarat Corbyn in discursul de acceptare a victoriei din circumscriptia Islington North.

De asemenea, acesta a mentionat ca premierul nu a reusit sa obtina ce si-a propus, adica intarirea mandatului parlamentar si reducerea la tacere a opozitiei inainte de inceperea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din UE.

”Aceste alegeri au fost convocate de catre premier pentru a dobandi o majoritate mai mare, prin care sa-si afirme autoritatea. Aceasta campanie electorala s-a desfasurat in ultimele sase saptamani, iar eu am calatorit prin intreaga tara si politicile s-au schimbat”, a declarat liderul laburist la Londra.

De asemenea, acesta a mentionat ca premierul a pierdut increderea alegatorilor si ar trebui sa demisioneze de pe Downing Street.