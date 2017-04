Ivanka Trump a avut prima ei deplasare externa in rol de consilier al tatalui ei la Casa Alba. A mers la summitul G20 al femeilor de la Berlin - VIDEO

Ivanka TRUMP, FIICA PRESEDINTELUI SUA: ”Un lucru de care sunt mândră este susţinerea tatălui meu. Cu mult înainte să ajungă preşedinte, a participat la acţiuni de susţinere a familiilor.”

Fiica presedintelui american a participat la discutiile din cadrul unui summit pentru sustinerea implicarii femeilor in afaceri, organizat de tarile din G20. Ivanka l-a adus in discutie pe tatal ei, criticat in trecut pentru comentariile obscene despre femei. Dupa reactia publicului, fiica presedintelui a venit cu o replica.

Ivanka TRUMP, FIICA PRESEDINTELUI SUA: ”Eu ştiu din propria experienţă şi cred că miile de femei care au lucrat cu el de decenii, în sectorul privat, sunt o dovadă a încrederii sale în ceea ce priveşte potenţialul femeilor.”

Fiica presedintelui a fost contestata si in strada, unde zeci de oameni s-au aratat nemultumiti de participarea Ivankai la summitul femeilor. Ea a fost invitata la eveniment de Angela Merkel.