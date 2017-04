Jaf de 200.000 de euro comis "ca la carte" de cinci romani, in Italia. Detaliul care i-a dat de gol

Jaful a fost comis in luna noiembrie a anului trecut, la magazinul de echipament sportiv Gal Sport din Aosta, cel mai mare oras din Alpii italieni, relateaza ansa.it.

Potrivit anchetatorilor italieni, romanii au lovit in cursul noptii si au incarcat marfa intr-o duba. Cei cinci suspecti au fortat usa de la intrare in magazin si, ca sa-si stearga urmele, au distrus camerele de supraveghere si au luat hard disk-urile cu imaginile filmate pana in acel moment.

Insa hotii au fost dati de gol de camerele altor obiective din zona, cu ajutotorul acestora politistii reusind sa identifice masina.

Proprietarul a spus ca hotii au lovit exact in perioada in care isi facuse o aprovizionare masiva pentru noul sezon de schi. Au furat geci de firma, ochelari de protectie, masti, ceasuri cu GPS, dar si alte obiecte.

Dupa spargere, cei cinci romani s-au ascuns intr-o casa din localitatea Borgomasino, din regiunea Torino. In martie, doi dintre cinci suspecti au fost prinsi. Primul a fost capturat Adrian Razvan Tinca, in data de 13 martie. Imediat dupa ce l-au prins pe Tinca, politistii au descins in casa din Borgomasino, unde l-au gasit pe fratele sau, Valeriu.

Cei doi se afla in arest. Adrian Tinca are 25 de ani, iar ValeriuTinca 23. Cei doi sunt din comuna Dumitra, situata la doar cativa kilometri de Bistrita. Se pare ca Adrian Razvan Tinca are antecedente penale, fiind trimis in judecata pentru tentativa de omor si tulburarea linistii publice.

Politia a reusit sa-i identifice pe ceilalti trei tineri implicati in acest jaf. Este vorba despre Lucian Rus, zis "Goanga", de 28 de ani, fratele sau, Marius Rus, zis "Cucuruz", de 31 de ani si Cristi Jarda, de 24 de ani.