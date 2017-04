Jaf spectaculos al unor romani, cu ranga si ciocan, intr-o biserica din Italia. Cat valoreaza kilogramele de aur furate

Jaful spectaculos, dat cu ciocanul si ranga, a fost surprins de camerele de supraveghere, iar carabinierii i-au prins pe 5 dintre suspecti.

Ceilalti au venit in Romania cu prada si doar unul dintre ei a fost capturat.

Inarmati cu ciocane si rangi, suspectii romani au fost surprinsi in noaptea furtului de camerele de supraveghere. Inainte de comiterea jafului si-au luat masuri de precautie: au blocat accesul in zona cu jardiniere si au taiat rotile masinilor parcate in preajma.

23 de minute mai tarziu, primul spargator da buzna in catedrala de secol 18 cu o lanterna. O alta camera ii surprinde pe ceilalti cand lovesc cu ciocanele cutia in care se afla comoara.

Apoi, cinci dintre ei au inconjurat tezaurul Sfantului Panteleon, protectorul orasului Salerno, tezaur pe care aveau sa il fure. Sunt bijuterii care aduna zeci de kilograme de aur, evaluate la peste 100.000 de euro si daruite bisericii de credinciosi.

5 dintre romani au fost prinsi de carabinierii din provincia Vallo de la Lucania. Inainte de comiterea jafului, au fost vazuti dand tarcoale bisericii.

Ceilalti trei s-ar fi intors in Romania cu prada. Unul dintre ei a fost prins intr-un spital din Salaj, unde si-a dus o ruda la medic.

Nu a opus rezisenta, a fost arestat si va fi predat italienilor ca sa fie judecat. Daca va fi condamnat isi va ispasi pedeapsa in tara noastra.

Ceilati doi indivizi sunt in continuare de negasit. La fel si o buna parte a tezaurului care, potrivit presei din Italia, ar fi fost vandut unei case de amanet din Cluj.

Politia romana nu a confirmat insa aceasta informatie, dar nici nu a negat-o.