James Comey, audiat in Congresul SUA: "Donald Trump m-a defaimat si a spus minciuni. Doamne, sper sa existe inregistrari!" - VIDEO

♦James Comey a acuzat administratia Trump ca l-a ”defaimat” pe el si FBI-ul si ca a spus "minciuni"

♦James Comey a confirmat ca Donald Trump i-a cerut sa abandoneze ancheta, cu privire la contactele consilierului sau Michael Flynn cu ambasadorul rus.

♦Comey a spus ca a interpretat cuvintele presedintelui Donald Trump in legatura cu Michael Flynn ca pe o "indrumare"

♦Fostul director FBI a precizat ca s-a temut ca Trump va minti in legatura cu discutiile lor si ca spera ca sunt "inregistrari"

♦FBI a crezut ca Jeff Sessions se va recuza din anchetarea Rusiei "din mai multe motive" pe care Comey nu le-a facut publice

UPDATE 20:00 Senatorii urmeaza sa se intalneasca cu fostul sef al FBI intr-o audiere cu usile inchise ulterior.

UPDATE 19:40 Comey crede ca ar fi fost concediat daca Hillary Clinton ar fi ajuns la Casa Alba. ”Este o intrebare excelenta. Nu stiu, poate ca as fi fost” concediat de Clinton, a raspuns fostul director FBI, dat afara de presedintele Donald Trump de 9 mai.

”Asa cum am spus, a fost o perioada extraordinara si dificila pentru mine”, a adaugat el. ”Am facut ceea ce am crezut ca trebuie sa fac”, a continuat Comey. ”Daca ar fi fost aleasa ea (Hillary Clinton), poate ca as fi fost concediat, chiar nu stiu”, a mai declarat el.

UPDATE 19:30 James Comey a declarat joi ca i-a cerut unui prieten sa divulge continutul notelor despre intalnirile cu presedintele Donald trump, relateaza The Associated Press. Comey a spus in aceasta audiere, in Comisia pentru Informatii a Senatului, ca a simtit ca faptul de face publice detalii ale conversatiilor sale private cu presedintele ar putea conduce la numirea unui procuror special in ancheta Trump-Rusia.

El a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce Trump a scris pe Twitter ca ar face bine sa spere ca nu exista inregistrari ale acestor discutii.Fostul director FBI a mai precizat ca notele a fost divulgate unui jurnalist de catre un prieten apropiat de-al sau, care este profesor la Facultatea de Drept a Universitatii Columbia.UPDATE 19:00 Comey a afirmat ca aflarea motivelor pentru care presedintele Trump i-a cerut sa renunte la investigarea fostului consilier de securitate nationala Michael Flynn este misiunea consilierului special. “Nu am caderea de a spune daca acea conversatie cu presedintele a fost un efort de a obstructiona“ justitia, a afirmat fostul director al FBI. El a calificat drept “extrem de deranjante” cererile lui Donald Trump, adaugand ca acesta nu i-a solicitat sa opreasca ancheta cu privire la Rusia.

UPDATE 18:30 Comey a sugerat ca ar exista un "conflict" pentru procurorul general Jess Sessions in cazul anchetarii Rusiei fara sa dezvolte natura acestuia.

UPDATE 18:10 Comey a spus ca "spera ca exista posibile inregistrari" ale convorbirii dintre Trump si el, ingrijiorat ca presedintele ar putea minti in legatura cu discutia lor. "Doamne, sper sa existe inregistrari!", a reactionat el.

UPDATE 18:00 Comey a povestit ca Trump i-a spus ca "spera sa renunte la investigarea lui Flynn" dar ca presedintele nu i-a cerut in mod direct sa faca asta. Comey a spus ca a interpretat cuvintele presedintelui Trump ca pe o "indrumare"

UPDATE 17:55 Comey a marturisit ca a fost "sincer ingrijorat" ca Trump ar putea "minti in legatura cu intalnirea lor"

UPDATE 17:45 Comey a dezvaluit ca au fost numeroase incercari ale Rusiei de a influenta alegerile din SUA. "Au fost mai mult de 1000 de atacuri informatice"

UPDATE 17:40 Comey a spus ca Michael Flynn a avut contacte nedeclarate cu Rusia. Intrebat daca Trump a incercat sa obstructioneze justitia, Comey a raspuns ca nu este de competenta sa sa spuna asta.

UPDATE 17:35 James Comey a spus ca "nu are nicio indoiala" ca guvernul rus s-a aflat in spatele unor implicari in alegeri si incercari de a influenta rezultatele. A sustinut ca este sigur ca voturile "nu au fost afectate". A confirmat ca Trump NU i-a cerut sa opreasca investigarea Rusiei.

UPDATE 17:30 James Comey a spus in fata Congresului american ca "Casa Alba a ales sa-l defaimeze".

"Am inteles ca pot fi concediat din orice motiv sau fara niciun motiv de catre presedinte. Explicatiile (n.r. oferite de Casa Alba in legatura cu concedierea sa) care s-au schimbat m-au confuzat si preocupat. Mi-a spus in mod repetat ca am facut o treaba buna si am sperat ca voi fi pastrat in functie. Asa ca am fost confuzat cand am vazut la televizor ca presedintele m-a concediat din cauza investigarii Rusiei....si a ridicat o presiune uriasa din investigarea Rusiei. Casa Alba a decis sa ma defaimeze pe mine si pe FBI. A spus pur si simplu minciuni" a spus James Comey.

UPDATE 17:00 Expertii sustin ca depozitia lui James Comey reprezinta o dovada de obstructionare a justitiei insa sunt pareri impartite daca aceasta este suficienta pentru destituirea lui Donald Trump, relateaza The Guardian.