James P. Allison si Tasuku Honjo au castigat premiul Nobel pentru Medicina pe 2018 - VIDEO

“Adunarea Nobel de la Institutul Karolinski a decis sa acorde astazi Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicina 2018 lui James P. Allison si Tasuku Honjo.”

James Allison, specialist american in imunologie in varsta de 70 de ani, a studiat o proteina care functioneaza ca o frana in sistemul imunitar. A descoperit si o metoda prin care aceasta determina celulele imunitare sa atace tumorile. Cercetatorul a dezvoltat conceptul intr-un nou tratament anticancer.

James P. ALLISON, IMUNOLOG AMERICAN: “Sunt un om foarte norocos pentru ca dupa mai multe teste a medicamentelor mele am inteles ca a functionat.”

Tasuku Honjo, imunolog japonez in varsta de 76 de ani, a descoperit o proteina din celulele sistemului imunitar, care are functia de incetinire, dar cu un alt mecanism de actiune. Terapiile bazate pe descoperirea sa s-au dovedit a fi foarte eficiente in lupta impotriva cancerului.

Tasuku HONJO, IMUNOLOG JAPONEZ: “Sunt extrem de incantat si foarte onorat.”

Pana luni vor fi oferite premiile Nobel pentru fizica, chimie, pace si economie. Premiul Nobel pentru literatura va lipsi, insa, in acest an din cauza unui scandal sexual in care a fost implicata Academia Suedeza, care urma sa-l decerneze.

Premiile sunt oferite din 1901, cu exceptia celui pentru economie, instituit 67 de ani mai tarziu, si au inceput sa fie decernate dupa moartea inginerului suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, conform dorintei sale din testament.