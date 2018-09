Japonia, lovita in aceasta dimineata de cel mai puternic taifun din ultimi 25 de ani. Vestul arhipelagului a fost maturat de rafale de vant cu o viteza de peste doua sute de kilometri pe ora - VIDEO

Japonia a fost lovita in aceasta dimineata de cel mai puternic taifun din ultimi 25 de ani. Vestul arhipelagului a fost maturat de rafale de vant cu o viteza de peste doua sute de kilometri pe ora. Sute de mii de oameni au fost anuntati sa se refugieze in adaposturi, in timp ce zeci de mii de gospodarii au ramas fara curent electric.