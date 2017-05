Japonia si-a trimis cea mai mare nava de razboi sa escorteze un vas american. Avertismentul primit de Kim Jong-un

Nava de tip Izumo, lunga de 243 de metri, a parasit, luni, portul Yokosuka pentru a escorta ambarcatiunea americana aflat in largul apelor din jurul insulei Shikoku, relateaza Daily Mail

Se presupune ca nava de aprovizionare, al carei nume nu a fost facut public, se afla in regiune pentru a sprijini “armada” trimisa de presedintele Trump pentru a-l atentiona pe Kim Jong-un sa nu mai realizeze un al saselea test nuclear.

Izumo este cea mai mare nava de razboi japoneza construita dupa Al Doilea Razboi Mondial. Constitutia pacifista a Japoniei, care a fost adoptata dupa predarea in fata SUA, in 1945, interzice efectuarea operatiunilor militare care nu sunt in legitima aparare.

Totusi, prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, a extins definitia autoapararii anul trecut, pentru a include protejarea aliatilor Japoniei si pentru a acorda sprijin logistic tarilor care au un rol important in apararea tarii.

Ceea ce inseamna ca armata are acordul de a dobori rachetele nucleare ale Coreei de Nord. Nava Izumo a fost autorizata sa utilizeze arsenalul militar de care dispune, la un nivel minimal, pentru a proteja vasul de aprovizionare.