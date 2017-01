Jihadistul care a comis atacul din clubul Reina, vazut la metroul din Istanbul. Politia a blocat o statie

Autoritatile au fost alertate de un pasager de la metrou care a anuntat ca l-a vazut pe autorul atacului din clubul Reina, in care 39 de oameni au fost ucisi in noaptea de Revelion. Politia a intervenit imediat si a inchis statia de metrou Kirazli din cartierul Bağcılar, in partea europeana a metropolei. Circulatia trenurilor a fost intrerupta pe respectiva magistrala de metrou.

#Turkey #Istanbul - Police officers preparing to enter Bağcılar-Kirazlı metro station after tip-off the #ReinaAttacker has been seen. pic.twitter.com/3P46g5ZUi1

— Terror Events (@TerrorEvents) January 11, 2017

Autorul atacului, revendicat de ISIS, a fost identificat acum cateva zile drept Abdulkadir Masaripov, de nationalitate uzbeca. Exista suspiciuni ca ar fi existat si un al doilea atacator.