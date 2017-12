Joaca poate fi si o profesie. Scoli si colegii unde poti obtine meseria de gamer, sunt luate cu asalt in China. Elevii sunt tinerii, pasionati de jocuri de calculator - VIDEO

Acesta nu este un internet cafe, ci o clasa intr-un colegiu, unde sunt instruiti gameri profesionisti. Pentru ca jocurile de calculator au devenit un trend extrem de popular in China, unii s-au gandit ca tinerii ar putea sa faca din asta o meserie. Asemenea institutii au aparut deja in 13 orase din toata tara. Noua specialitate a facut furori.

“Este o revolutie in invatamant. “

Ei sunt numiti sportivi in cibernetica, iar in loc sa citeasca manuale, elevii urmaresc fimulete video cu scheme si tactici folosite in jocuri. Astfel ca 70 la suta din timpul lor, tinerii il petrec in fata calculatoarelor.

Viseaza sa participe la cele mai grandioase turnee de jocuri de calculator, care sunt organizate an de an in China. Ultima competitie de acest fel, de exemplu, a fost urmarita de 43 de milioane de spectatori.