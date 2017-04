Jocul de carti care le dezvolta celor mici abilitatile si ii ajuta sa socializeze fata in fata, inventat de doi clujeni

Elevii din Alba sunt invitati la ateliere de creatie, unde imaginatia si indemanarea le sunt puse la incercare. Altfel decat in cazul jocurilor pe calculator.

In era internetului si a noilor tehnologii, o asociatie din Aiud, judetul Alba, organizeaza ateliere de creatie pentru copii. Si cum pustii par sa fie incantati, voluntarii promit sa nu se opreasca aici. Si doi tineri din Cluj au gasit o modalitate de a-i face pe cei mici sa renunte la gadgeturi.

MARIUS RUSU, coordonatorul proiectului: "Sunt 75 de carti cu litere, iar desfasurarea regulii se face exact pe aceeasi structura clasica a jocului de carti: se impart un anumit numar de carti, scopul fiecarei reguli fiind de a forma anumite cuvinte."

Initiatorii proiectului au demarat si o ampla campanie, asa ca unii dascali au inceput sa foloseasca pachetul de carti ca material didactic.

Ana Maria Laszlo, invatatoare: "Dezvolta abilitatile lingvistice, cognitive, aptitudinile de creativitate, de dezvoltare a strategiilor de joc."

Elevii vad deja avantajele: "Imi place foarte mult acest joc si am invatat cuvinte noi."

Si psihologii sustin astfel de initiative. Raluca Anton, psiholog: "Daca un copil petrece o ora in mediul online este foarte benefic ca in momentul in care iese sa zicem asa din mediul online sa petreaca acea ora si in mediul real."

Jocul este disponibil in trei limbi: engleza, franceza si romana. In plus, curand, va aparea si varianta pentru persoanele nevazatoare.