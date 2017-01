Joe Biden: Rusia e cea mai mare amenintare pentru ordinea internationala liberala. Se va implica in alegerile din Europa - VIDEO

"Sub presedintele Putin, Rusia lucreaza cu fiecare instrument de care dispune pentru a discredita proiectul european, a testa fisurile natiunilor occidentale si a se reveni la o politica definita de sfere de influenta", a declarat Biden la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elvetia, relateaza Agerpres.

El a acuzat Rusia ca incearca sa inlocuiasca comunitatea internationala de democratii cu politicile puterilor regionale, pentru a submina Uniunea Europeana si a semana discordie intre tarile occidentale, aratand spre implicarea militara a Moscovei in razboiul din Ucraina, eforturile ei de propaganda si presupusele atacuri cibernetice pentru a influenta alegerile din SUA.

"Dat fiind ca exista multe tari in Europa care au programate alegeri in acest an, ar trebui sa ne asteptam la alte incercari ale Rusiei de a se amesteca in procesul democratic. Aceasta va avea loc din nou, va promit. Si din nou scopul este clar: sa distruga ordinea internationala liberala", a declarat Biden, cu doua zile inainte de ceremonia de investire a lui Donald Trump, care doreste legaturi mai stranse cu Moscova ca presedinte al SUA.

Mai multe tari europene au alegeri legislative sau prezidentiale in acest an, printre care Germania, Franta, Olanda si Republica Ceha. "SUA si Europa trebuie sa conduca lupta" pentru a proteja valorile liberale, a mai spus el, subliniind ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) trebuie sa ramana un element cheie in relatiile SUA-UE, in conditiile in care Trump a numit alianta militara "invechita".