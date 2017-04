Julia Samoilova va reprezenta Rusia la editia din 2018 a concursului Eurovision, indiferent care va fi orasul gazda

"In cazul in care Ucraina nu accepta ca Julia Samoilova sa participe la Eurovision 2017, Julia Samoilova va reprezenta Rusia in 2018, indiferent unde va avea loc competitia. Serviciul de securitate ucrainean a interzis joi intrarea Juliei Samoilova timp de trei ani pe teritoriul tarii", a transmis VGTRK, trustul audio-vizual de stat din Rusia.

Reprezentantii European Broadcasting Union (organizatorii Eurovision) au declarat ca decizia serviciului de securitate "contravine spiritului concursului". "Trebuie sa respectam legile tarii gazda, insa suntem dezamagiti de aceasta decizie deoarece credem ca este contrara spiritului Concursului", se arata inr-un comunicat al European Broadcasting Union.

European Broadcasting Union (EBU), care organizeaza competitia, a anuntat joi seara ca Rusia "nu va fi in masura sa participe la competitie anul acesta" dupa decizia televiziunii ruse de a nu transmite concursul.

Vineri, Kremlinul a transmis ca "regreta" excluderea Rusiei de la concursul Eurovision, anuntata de organizatori din cauza neintelegerilor dintre Moscova si Kiev legate de alegerea candidatei ruse, potrivit AFP.

Rusia si Ucraina se afla in conflict de la anexarea Peninsulei Crimeea. In plus fata de criticile aduse Moscovei pentru anexarea Peninsulei Crimeea, Ucraina acuza guvernul rus ca i-a inarmat pe separatistii rebeli din regiunea ucraineana Donbas. In urma acelui conflict armat, izbucnit in 2014, peste 10.000 de persoane au fost ucise.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc in perioada 9 - 13 mai, cu semifinalele pe 9 si 11 mai.