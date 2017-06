Jumatate de an au stat de veghe in Kosovo, iar acum s-au intors in tara. Zeci de militari plecati intr-o misiune de pacificare au revenit acasa, dupa luni de pribegie - VIDEO

Jumatate de an au stat de veghe in Kosovo, iar astazi s-au intors in tara. Zeci de militari plecati intr-o misiune de pacificare au revenit acasa, dupa luni de pribegie. Emotionati cand si-au revazut familiile, barbatii povestesc ca nu le-a fost usor. In schimb, au cunoscut oameni noi si au invatat din cultura lor.