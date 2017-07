Jurnalist ucrainean, impuscat in gat in timpul unui exercitiu militar, dupa ce s-a oferit sa joace rolul unui infractor - VIDEO

Vyachelav Volk, jurnalistul ranit, s-ar fi oferit voluntar ca sa interpreteze rolulul unui infractor, iar in cele din urma a fost impuscat in gat, suferind leziuni grave in zona cervicala, conform RT

“Potrivit primelor informatii, in timpul unui exercitiu demonstrativ, in care jurnalistul a jucat rolulul unui infractor, acesta a fost impuscat in gat din cauza neglijentei instructorului militar care a condus exercitiul si a folosit o arma de foc”, conform unui comunicat al Ministerului Apararii.

Pe imagini se observa, in timpul exercitiului, cum Volk este trantit violent la pamant, apoi incatusat si condus inauntru. Cateva momente mai tarziu, se aude un sunet care ar sugera ca “un foc de arma” a fost tras. Ambulanta a fost chemata de urgenta.

Barbatul a fost transportat la spital si operat. Editorul sef al publicatiei Pervy Krivorozhsky sustine ca in urma impuscaturii, coloana vertebrala a victimei a fost afectata. Volk se afla la terapie intensiva.