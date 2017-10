Jurnalista postului de radio “Ecoul Moscovei”, injunghiata ieri cand se afla la munca, a fost operata. Medicii spun ca starea ei este stabila - VIDEO

Jurnalista postului de radio “Ecoul Moscovei”, injunghiata in gat, ieri cand se afla la munca, a fost operata. Medicii spun ca starea ei este stabila. Intre timp, in presa au aparut imagini cu momentul in care atacatorul intra in cladire si stropeste paznicul cu un spray. Suspectul a fost plasat astazi in arest preventiv timp de doua luni. El va fi supus unei expertize psihiatrice.