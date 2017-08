Jurnalisti de la un post rus de televiziune sustin ca ar fi fost tinta unui atac din partea soldatilor ucraineni intr-o localitate din Donetk: "Gloantele zboara deasupra noastra" - VIDEO

”Stăm culcaţi. Gloanţele zboară deasupra noastră, cred că ne văd.”

Un jurnalist si un cameraman de la postul rus de televiziune Tv Centru spun ca se aflau in satul Golmovski cand ar fi inceput atacul asupra lor. In timp ce luau un interviu de la unul dintre comandantii rebelilor, mai multe explozii s-au auzit in apropiere de ei. Cu totii se aflau in transee, astfel nu au fost raniti. Autoritatile din Donetk acuza militarii ucraineni ca au atacat intentionat jurnalistii.

Comentarii din partea Kievului nu sunt deocamdata. In schimb, soldatii au anuntat ca noaptea trecuta, separatistii au atacat pozitiile lor de aproape 40 de ori. Un militar a murit, iar 4 au fost raniti. Intre timp, la Kiev, au loc pregatiri pentru Ziua Independentei. Aseara, in centrul capitalei ucrainene a avut loc prima repetitie pentru parada militara.

Tehnica militara va fi scoasa in strada in ultima zi de repetitii. La parada de pe 24 august, cand Ucraina va implini 26 de ani de independenta, vor participa si soldati din noua tari membre NATO.