Jurnalistii de la CNN au difuzat un documentar despre presedintele rus. "Victoria lui Donald Trump in alegerile prezidenatiale, a fost, de fapt, victoria lui Vladimir Putin" - VIDEO

”Aşa arată controlul absolut! Într-unul dintre cele mai aglomerate oraşe din lume, străzile sunt goale pentru Vladimir Putin. 12 milioane de oameni pur şi simplu au dispărut în ziua inaugurării lui Vladimir Putin.”

Asa incepe documentarul de 43 de minute, dedicat lui Vladimir Putin. Jurnalistii americani vorbesc despre cum a ajuns Putin presedinte si a reusit sa stranga in mainile sale toata puterea din stat.

“Atât de puternic este? Putin are o mare autoritate.”

Ba mai mult, realizatorii filmului sustin ca alegerile din alte state depind de dorinta presedintelui rus, iar ca exemplu au adus scrutinul prezidential din Statele Unite.

“Desigur că Putin şi-a dorit ca Clinton să piardă. El o ura pe Hillary.”

Jurnalistii precizeaza ca anume Putin ar fi dat indicatii privind atacurile hackerilor pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba.

“Ce vrea el de la Donald Trump?Putin îl va mânca ca pe un sandwich. Un singur om nu a rămas uimit de victoria lui Trump. Asta înseamnă că el a învins în alegerile din America: un om care este în acelaşi timp preşedinte al Rusiei şi sef al SUA.”

Intrebarea jurnalistilor de la CNN este de ce Putin a facut acest lucru? Iar raspunsul este dat tot de ei: poate din motivul ca Hillary Clinton l-a criticat de nenumarate ori pe liderul rus.

"El este o persoană foarte arogantă."

Rusia a negat ca s-ar fi implicat in alegerile prezidentiale din SUA.

“Răspunsul meu este foarte simplu, nu.”

In documentar, jurnalistii mai spun ca Vladimir Putin este sef la el acasa si ca detine controlul asupra tuturor, iar cu ajutorul televiziunilor acesta isi creeaza imaginea unui presedinte ideal.

“Dacă nu a apărut la televizor, atunci nu s-a întâmplat. Putin controlează totul în Rusia.”





Iar cei care incearca sa se ridice impotriva lui si organizeaza proteste, sunt retinuti de politisti, se arata in documentar.

"Rusia fără Putin.”

Totodata, jurnalistii spun ca Moscova ii inlatura, la propriu, pe cei care critica guvernarea. Asa cum s-a intamplat cu Boris Nemtov, critic vehement al lui Vladimir Putin.

"Nemţov a fost ucis, fiind împuşcat de patru ori în spate. Vladimir Putin este un criminal, un ucigaş şi un agent KGB.”

Pe de alta parte, Moscova a negat ca ar fi implicata in asasinarea opozantului. Un capitol aparte a fost dedicat averii lui Vladimir Putin, fiind enumerate avioane private, elicoptere si iahturi de lux. Nu s-a trecut cu vederea nici anexarea Crimeii, fapt pentru care rusii l-au sustinut si mai mult pe seful statului.

“Vladimir Putin a luat o parte din Ucraina pentru Rusia.”

Purtatorul de cuvant al presedintelui rus a declarat ca Vladimir Putin nu a privit documentarul. Dmitrii Peskov a mai spus ca toate afirmatiile din film sunt nefondate si fara probe, iar scopul acestuia este de a continua ideea demonizarii Rusiei. Vladimir Putin a devenit presedinte in anul 2000. In 2004 el a fost reales pentru al doilea mandat. Pentru urmatorii patru ani a fost prim-ministru, iar in 2012 a revenit in fotoliul de presedinte. Tot atunci a fost schimbata constitutia, iar mandatul de presedinte nu este 4 ci de 6 ani. Vladimir Putin nu a anuntat deocamdata daca va candida la prezidentialele de anul viitor.