Jurnalistii de la CNN, New York Times sau Politico, acuzati anterior de Trump ca scriu stiri false, nu au fost lasati sa participe la o intalnire cu purtatorul de cuvant al Casei Albe - VIDEO

Purtatorul de cuvant al Casei Albe a inlocuit obisnuita conferinta de presa de fiecare zi printr-o discutie neoficiala cu ziaristii, in biroul sau, fara camere video. Insa multi jurnalisti acreditati au aflat ca nu au acces. Reporterii de la CNN, New York Times sau BBC au fost printre cei exclusi. Au fost primiti, in schimb, cu bratele deschise cei care nu-l critica pe Trump. Hotararea a starnit reactii negative in randul corespondentilor de la Casa Alba, care au boicotat intalnirea, in semn de solidaritate. Masura vine dupa ce presedintele a criticat de mai multe ori presa, pe care o acuza ca difuzeaza stiri false.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Vreau să ştiţi cu toţii că noi luptăm cu ştirile false. Acum câteva zile i-am numit pe cei care dau ştiri false drept duşmani ai poporului şi asta şi sunt, deoarece nu au niciun fel de surse. Ei pur şi simplu le inventează.”

Mania presedintelui a fost provocata de un articol aparut in presa in care se vorbea despre contactele echipei lui Trump cu serviciile secrete ruse. Casa Alba a dezmintit informatiile.